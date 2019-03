Catarina Martins “nada preocupada” com processos de Neto de Moura

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) mostrou-se esta segunda-feira “nada preocupada” com as ameaças de processos judiciais por parte do juiz Neto de Moura, mas apenas com o facto de alguém legitimar a violência contra mulheres.

Não estou nada preocupada com as ameaças de processos do juiz Neto de Moura. Estamos muito preocupados, sim, com a realidade da violência doméstica em Portugal e com o facto de alguém que de uma forma reiterada legitima a violência contra mulheres e desvaloriza agressões poder continuar a produzir sentenças”, afirmou Catarina Martins.

A bloquista falava aos jornalistas depois de uma visita às oficinas da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) em Guifões, Matosinhos, distrito do Porto.

A posição de Catarina Martins sobre Neto de Moura acontece na sequência de uma notícia do jornal Expresso, segundo a qual o juiz desembargador vai processar, por ofensa à honra, quem fez comentários nos jornais, televisões e redes sociais, às suas recentes decisões sobre casos de violência doméstica.

Entre as pessoas que poderão vir a ser processadas consta a deputada do BE Mariana Mortágua.

O BE tem apelado “com todo o respeito pela separação de poderes” que o Conselho Superior da Magistratura atue para que a lei seja respeitada e não hajam sentenças que desvalorizem a violência contra mulheres ou que legitime agressores, referiu.

Catarina Martins vincou que estes tipos de sentenças são “inaceitáveis” num estado de direito.

