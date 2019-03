“Continuo a ter fome de medalhas” – depois da prata nos Europeus, Nelson Évora já aponta aos Mundiais

Uma medalha numa grande prova olímpica, mundial ou europeia nunca deixa de ser algo assinalável. Um marco para todos os atletas, um orgulho para o país que representam. No entanto, e para alguém que percebe na perfeição o valor de uma final e o que é necessário para ganhar, a prata no triplo salto dos Europeus de Pista Coberta acabou por saber a pouco para Nelson Évora, que poderia ter igualado as três vitórias consecutivas do soviético Viktor Saneyev, um dos melhores saltadores de sempre (ganhou três ouros e uma prata na disciplina) a par do britânico e recordista mundial Jonathan Edwards.

“Não foi o melhor concurso para mim. Tentei ser o mais competitivo possível, tentei sacar um bom salto, embora o melhor tenha sido um que fiz para marcar, que nem tinha a certeza se era nulo ou não. Saio satisfeito na mesma, pois alcancei uma medalha, e seja qual for a cor é sempre uma honra representar da melhor forma as cores de Portugal”, começou por destacar o atleta de 34 anos, que voltou a brilhar numa grande prova internacional a cerca de ano e meio dos Jogos Olímpicos de Tóquio e perdeu apenas para o azeri Nazim Babayev, que bateu duas vezes a melhor marca pessoal ao longo da final (17,29).

“Ele é um atleta que promete fazer saltos deste género há algum tempo. É um atleta jovem, com fome de medalhas. Após a qualificação falámos um bocadinho e viu-se que estava bem. Surgiu aqui um pouco como eu, quando ganhei o primeiro título, mas naquela altura era mais difícil pois o lote de grandes atletas era grande. Contudo, continuo a ter também essa fome de medalhas”, prosseguiu o português, após um concurso onde estabeleceu também a melhor marca do ano em 17,11, perto dos registos que lhe valeram a medalha de ouro na competição em 2015 (17,21) e em 2017 (17,20).

“Algo que não tem estado a ocorrer mas acredito que vai acontecer e retendo estar muito forte neste verão. Nós, europeus, temos sempre de fazer duas épocas num ano. Temos sempre Mundial e Europeu, ou Europeu e Mundial, que é sempre difícil de planificar, mas admito que Doha será o objetivo mais importante, mostrando saltos grandes”, rematou Nelson Évora, colocando o enfoque competitivo nos Mundiais onde já terá também a concorrência de Pedro Pablo Pichardo.

