Conversas, compras e desfiles: saiba tudo sobre a 52ª edição da ModaLisboa

A 52ª edição da ModaLisboa começa na próxima quinta-feira, dia 7 de março. Primeiro nas Carpintarias de São Lázaro e depois no Pavilhão Carlos Lopes, serão mais de 25 desfiles e apresentações, dos novos criadores aos nomes já consolidados da moda nacional, num calendário que se estende até domingo. O evento não decorre apenas na passerelle — como já é hábito, as conversas do primeiro dia dirigem as atenções para temas prementes daquela que é a indústria criativa mais poderosa do mundo. Durante o fim de semana, o Wonder Room volta a convidar os lisboetas (e não só) a fazer compras. Há quase 20 marcas portuguesas para descobrir.

O arranque está marcado para a próxima quinta-feira, nas recém-inauguradas Carpintarias de São Lázaro, um novo polo cultural da cidade. Os designers da plataforma Workstation encetam o programa. António Castro, Cristina Real, David Pereira e Filipe Augusto apresentam as suas coleções para a próxima estação fria. Seguem-se as Fast Talks, moderadas por Joana Barrios e orientadas pelo tema “Fashion and Experiences”. O debate vai contar com a participação de Catherine da Silveira, professora de Marketing de Luxo e Moda e Gestão de Marcas na Nova School of Business & Economics, em Lisboa, Flávia Aranha, designer brasileira que abriu, no final do ano passado, a primeira loja da sua marca homónima em Lisboa, Julien da Costa, repórter de moda e responsável por conteúdos de vídeo de marcas como a Chanel, Karl Lagerfeld e Fendi, e Miguel Bento, cenógrafo português a residir em Londres. Juntos, irão falar das suas experiências na idealização e criação da moda ou de marcas de moda. O acesso é livre, mediante inscrição.

O programa continua nos dias seguintes, já nas imediações do Pavilhão Carlos Lopes, e também com entrada livre. Entre sexta-feira e domingo, o espaço Checkpoint começa por receber masterclasses de Flávia Aranha, especialista em tingimentos de tecido sustentáveis com recurso a ingredientes naturais. A jornalista norte-americana Jessica Michault fala sobre comunicação de moda nas redes sociais, enquanto João Meneses e Mafalda Evangelista, do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, abordam os temas da sustentabilidade e da transformação digital. Ayres Gonçalo também está no programa para demonstrar a arte que melhor domina: a alfaiataria. Um outro espaço, a Bolha Atelier Live, contará com a presença do projeto A Avó Veio Trabalhar e de alguns artistas convidados. Juntos, estarão a customizar uma peça durante o evento.

Durante os três dias, o espaço em frente à entrada principal do pavilhão volta a dar lugar ao Wonder Room, uma loja temporária que privilegia novas marcas e criadores nacionais. Os acessórios da Ceagagê, a joalharia de Joana Mota Capitão, o calçado de Marita Moreno e as peças de mobiliário e decoração de Rui Tomás fazem parte de uma seleção de quase 20 marcas e autores.

No que toca aos desfiles, já se sabe, o acesso fica dependente de convite. O calendário é marcado pela ausência de Filipe Faísca. O designer terá optado por fazer uma pausa na produção de coleções sazonais. Quem está de regresso à passerelle lisboeta é Carlos Gil, com desfile marcado para as 18h30 de sábado, no âmbito do protocolo assinado entre a ModaLisboa e Portugal Fashion. Nycole também volta à ModaLisboa, depois de ter participado em duas edições do Sangue Novo.

É com o concurso de novos talentos que o calendário arranca, na sexta-feira, com as coleções de seis designers. A plataforma LAB concentra, nesta edição, nove desfiles — Duarte, Carolina Machado, Constança Entrudo (que realizará o desfile num armazém, nas Janelas Verdes), João Magalhães (até agora conhecido pela marca Morecco), Imauve, David Ferreira, Andrew Coimbra, Gonçalo Peixoto e Olga Noronha.

Valentim Quaresma, Ricardo Preto, Kolovrat, Luís Carvalho, Awaytomars, Nuno Gama, Ricardo Andrez, Aleksandar Protic e Dino Alves preenchem os resto do calendário, dedicado às coleções outono-inverno 2019/20.

