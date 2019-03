Eletricidade de Moçambique aumenta preço da energia e mantém tarifa social inalterada

A Eletricidade de Moçambique (EdM) aumentou o preço da energia, mantendo inalterada a tarifa social, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da empresa pública. Os aumentos vigoram desde 1 de março e representam um aumento médio na ordem de 21%, segundo as contas feitas pelo jornal moçambicano A Verdade. A EdM tinha uma conferência de imprensa sobre o tema prevista para esta segunda-feira, mas acabou por ser cancelada.

De acordo com um aviso publicado pela empresa pública, o aumento visa “assegurar o equilíbrio financeiro que permita a continuidade do fornecimento de energia com qualidade e segurança”. O reajuste visa ainda permitir que a empresa “prossiga com os seus investimentos de expansão da rede elétrica com vista a colmatar o crescimento da demanda e aumentar o acesso da população à energia elétrica”.

A tarifa social que permanece inalterada em 1,07 meticais (menos de dois cêntimos de euro) por quilowatt/hora (kWh) abrange clientes com baixa potência (até 1,1 kVa) e consumo reduzido (até 125 kWh por mês). A necessidade de “criar tarifas que reflitam o custo de fornecimento” é um dos pontos que constava já do documento Estratégia da EDM 2018-2028.

“Entre 2015 e 2017, as tarifas de energia em Moçambique aumentaram três vezes, mas estas tarifas não são compatíveis com o custo de energia”, refere o documento.

Um estudo recente do Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental moçambicana, recomenda ao governo que reveja a estrutura de preços da eletricidade, “retirando custos que não deviam ser imputados ao consumidor”.

No caso, o CIP sugere que o Estado passe a pagar o consumo de energia à EDM “de modo a permitir a sustentabilidade da empresa e evitar que a dívida das entidades públicas seja indiretamente transferida para o cidadão”.

A EDM deve ainda renegociar contratos e procurar fontes alternativas para ter energia mais barata, alerta o CIP.

