EUA. Homem ficou preso na neve durante cinco dias e sobreviveu a comer comida mexicana

Um homem e o cão ficaram presos durante cinco dias dentro de um carro devido às tempestades de neve no estado de Oregon, nos Estados Unidos, mas conseguiram sobreviver noticia a cadeia norte-americana CNN. Entre domingo, dia 24 de fevereiro a sexta, dia 1 de março, Jeremy R. Taylor, de 36 anos, alimentou-se apenas de molho de tacos que tinha no carro.

Tudo começou no domingo quando Taylor saiu de casa para ir abastecer o carro com o Ally, o seu cão. Durante o percurso, o carro ficou preso devido à neve que caía nesse momento, já que a região enfrentava o maior nevão em fevereiro desde há 118 anos. Sem conseguir fazer nada, adormeceu e só acordou no dia seguinte. Na segunda-feira, a neve estava ainda mais intensa. Taylor ainda tentou sair do carro e caminhar com o cão à procura de ajuda, mas o tempo adverso fazia com que fosse quase impossível andar e, por isso, decidiu voltar para o automóvel. Segundo contou às autoridades, ligava o carro de vez em quando para se manter aquecido e ia comendo o molho de tacos. Na quarta-feira foi dado o alerta de que Taylor tinha desaparecido e os dois foram descobertos dois dias depois.

Estavam em boas condições físicas, mas com muita fome.

