EUA. Tornado no estado do Alabama faz 23 mortos

Pelo menos 23 pessoas morreram no domingo na sequência de um tornado que causou “danos catastróficos” no estado do Alabama, no sudeste dos Estados Unidos, anunciaram as autoridades, em novo balanço, citado pelo Washington Post.

Várias pessoas foram hospitalizadas, algumas com “ferimentos muito graves”, e há ainda vários desaparecidos, acrescentou Jones.

O anterior balanço oficial apontava para 14 mortos.

De acordo com o xerife, o tornado percorreu vários quilómetros e causou uma “destruição catastrófica” num raio de 400 metros, ao longo da sua trajetória. Na tarde de domingo, foram lançados vários alertas de tornado em vários locais dos estados do Alabama, Georgia, Florida e Carolina do Sul.

O serviço nacional de meteorologia norte-americano previa a continuação de mau tempo severo durante o resto do dia (madrugada de hoje em Lisboa).

