Juiz Neto de Moura quis deixar de julgar casos de violência doméstica, mas Supremo Tribunal não aceitou

Depois da polémica gerada no verão do ano passado por um acórdão sobre violência doméstica em que se referiu à vítima como uma “mulher adúltera”, e ainda antes de ser punido com uma advertência pelo Conselho Superior da Magistratura, o juiz Neto de Moura pediu para deixar de julgar casos de violência doméstica durante um determinado período. No entanto, o Supremo Tribunal de Justiça não aceitou o pedido, noticia o jornal Público.

No momento em que fez o pedido de escusa ao Supremo, o juiz do Tribunal da Relação do Porto tinha nas suas mãos mais um caso de um suspeito de violência doméstica que estava em prisão preventiva e que o tribunal da Maia se recusava a libertar, tendo o Ministério Público pedido que o suspeito aguardasse julgamento em prisão domiciliária. Neto de Moura não queria tomar a decisão final alegando estar a ser “condicionado”.

O juiz revelou os dois cenários possíveis e as consequências que cada um deles poderia trazer. “Se for no sentido da revogação da prisão preventiva, é altamente provável que irá desencadear mais histeria, mais campanhas de ódio e mais exigência de reação punitiva por parte do Conselho Superior da Magistratura”, argumenta Neto de Moura no pedido de escusa citado pelo Público. Se fizesse o contrário e decidisse manter o suspeito em prisão preventiva, “o arguido, com toda a legitimidade, dirá que toda esta situação afetou a isenção e a liberdade de decisão” do juiz “e porá em causa a justiça da decisão”.

Depois de dar a conhecer os seus argumentos, Neto de Moura pediu ao Supremo para não ter de julgar o caso, “por estar condicionado e, portanto, não ter plena liberdade de decisão”. Na resposta, os conselheiros Carlos Almeida, Baltazar Pinto e Souto de Moura, ex-procurador-geral da República, não aceitaram o pedido, argumentando que se trata de um “desejo que, pela sua natureza e extensão, não pode ser acolhido” pelo tribunal, sendo esta uma decisão que cabe ao Conselho Superior da Magistratura tomar.

O bastonário da Ordem dos Advogados defendeu também o afastamento de juízes como Neto de Moura do julgamentos de casos de violência doméstica. Em declarações à Renascença, Guilherme Figueiredo considera que a solução não deve passar por sanções disciplinares como a que sancionou Neto de Moura, mas sim por retirar dos casos juízes que não tenham a formação adequada.

Continuar a ler