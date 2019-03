Morreu Jô Caneças. A socialite tinha 66 anos e não resistiu ao cancro

Morreu, esta segunda-feira, Jô Caneças. Mulher do empresário Álvaro Caneças, por sua vez ex-marido de Lili Caneças, tinha 66 anos. Segundo a revista Caras, a socialite lutava contra um cancro no pâncreas desde 2017, tendo a doença alastrado no ano seguinte. Enquanto passou por tratamentos de quimioterapia, Jô Caneças nunca deixou de atualizar as redes sociais. No Instagram, registou o dia-a-dia e as idas consecutivas ao hospital.

Maria Goreti Guedes, nome completo, nasceu na Régua, numa família de classe média. Perdeu a mãe ainda em criança, com menos de 14 anos. Segundo contou à revista Vip, em 2011, mudou-se para Lisboa, mais concretamente para a zona da Amadora, onde concluiu o primeiro e segundo ciclo de escolaridade à noite, depois de ter tirado também o curso de bordadeira, na Singer. “Costumo dizer que hoje meto as mãos nos bolsos e toda a minha roupa tem moedas, mas nessa altura não. Lembro-me de passar numa pastelaria muito boa da Amadora e apetecer-me um café e um bolinho e ficar ‘com água na boca’ porque não tinha dinheiro. Para juntar algum dinheiro, abri a minha primeira conta com 50 escudos”, recordou na mesma entrevista.

Em Lisboa, morou com uma tia, antes de ter casa própria. Vendeu ouro em segunda mão, trabalhou numa fábrica de malas e bordou lençóis. Na década de 80, conheceu o empresário da construção civil Álvaro Caneças, quase 20 anos mais velho. “Eu tinha um grupo muito grande de amigos, a maioria homens […] Bom, nessa altura havia muito o hábito do Bingo e íamos muito para o Sporting jogar. Sem eu saber, porque nunca nos cruzámos, desse grupo fazia também parte o Álvaro, mas nem sempre ia aos jantares”, contou à Vip.

Mais tarde, num bar, terá chamado a atenção de Álvaro Caneças. Já divorciado de Lili Caneças e com dois filhos, o milionário terá insistido para que jantassem. O encontro aconteceu a 1 de dezembro de 1984, segundo afirmou na mesma entrevista. O namoro foi curto e o casamento veio pouco tempo depois. O casal nunca teve filhos. O marido sempre se mostrou pouco recetivo à ideia, alegando as idades dos filhos do casamento anterior e o estilo de vida que mantinha com a segunda esposa. “Na realidade acho que não tinha aquele desejo de ser mãe. Depois, os filhos começaram a não me aceitar e houve aqueles problemas todos (sofri muito, nem me quero lembrar, mas sou rija na queda e não sou de me deitar no chão para me passarem por cima), por isso não quis ter filhos, para lhes mostrar que não queria o pai por interesse”, relembrou na mesma entrevista.

Em novembro de 2018, Jô Caneças tinha celebrado os 66 anos com 80 amigos, no restaurante Estoril Mandarim, segundo reportou na altura a revista Caras.

