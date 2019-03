Morreu Keith Flint, vocalista dos Prodigy

Morreu Keith Flint, vocalista da banda The Prodigy. A notícia está a ser avançada pelo The Sun. Flint tinha 49 anos. De acordo com tabloid inglês, os serviços de emergência receberam uma chamada por volta das 8h desta segunda-feira. Uma ambulância foi enviada para a casa do vocalista em Brook Hill, na localidade de Dunmow.

“Infelizmente, um homem com cerca de 40 anos morreu no local”, disse ao The Sun um porta-voz dos serviços de emergência da zona este de Inglaterra. A polícia terá chegado pouco tempo depois, por volta das 8h20. O vocalista foi declarado morto no local. “A morte não está a ser tratada como tendo tido uma causa suspeita”, esclareceu um porta-voz da polícia do condado de Essex, onde fica Dunmow.

Keith Flint foi vocalista dos The Prodigy durante 28 anos, desde a formação da banda inglesa, em 1990. A banda inglesa continuava ativa e tinha marcada para maio a primeira digressão pelos Estados Unidos da América numa década. Os The Prodigy são uma das mais bem sucedidas bandas de música eletrónica do mundo, com 30 milhões de discos vendidos desde o lançamento de Experience em 1992.

O vocalista de dois dos maiores éxitos comerciais da banda — Firestarter e Breathe — começou como dançarino.

