Morrisey, antigo vocalista dos Smiths, chega à Broadway para cantar a carreira toda

O icónico e polémico vocalista dos The Smiths, Morrissey, vai atuar pela primeira vez na Broadway. O espetáculo promete ser uma “exploração íntima mas excitante da vasta carreira de Morrissey, dos primeiros dias ao novo álbum”, de acordo com um comunicado citado pelo The Guardian. A 24 de maio, Morrissey vai lançar um álbum de covers, California Son.

Morrissey vai estar no Lunt-Fontanne Theatre, em Nova Iorque, de 2 a 11 de maio, e dará sete concertos que irão fundir monólogos, canções e declamações, na linha do trabalho apresentado por Bruce Springsteen na Broadway em 2017. Antes das atuações marcadas para Nova Iorque, o cantor terá uma série de espetáculos no Canadá, de 14 a 29 de abril. Isto se nenhum for cancelado. O vocalista é conhecido por cancelar consecutivamente concertos e digressões muito perto das datas.

California Son, o quarto álbum de covers de Morrissey, inclui versões de músicas de intervenção das décadas de 1960 e 1970. O disco contou com a participação de músicos como Billie Joe Armstrong (Green Day), Ed Droste (Grizzly Bear) ou Ariel Engle (Broken Social Scene). Esta última tentou posteriormente distanciar-se do vocalista, admitindo ao jornal The Guardian que a colaboração lhe deixava “um travo amargo” na boca e “a sensação de ter sido enganada”, uma vez que não conhecia as tendências políticas de Morrissey antes de aceitar o convite deste para participar no disco.

Morrissey, cujas posições políticas extremistas tem sido alvo de controvérsia, deu que falar em álbuns anteriores ao convidar artistas liberais. O vocalista tem apoiado políticos britânicos ligados à extrema-direita, como Nigel Farage, Anne Marie Waters e Tommy Robinson, e feito declarações racistas e xenófobas. Disse que os chineses eram uma “subespécie” e que o presidente da câmara de Londres, o muçulmano Sadiq Khan, era “incapaz de falar devidamente”. Durante o ataque a Khan, acrescentou que a carne Halal, confecionada de acordo com costumes muçulmanos, era “demoníaca”.

O inglês foi vocalista dos The Smiths durante os anos de atividade da banda (1982 a 1987), dando voz a quatro álbuns de originais: The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) e Strangeways, Here We Come (1987). Tem sido bem sucedido a solo, lançando 11 álbuns de estúdio, 12 compilações de êxitos e um EP.

