O próximo passo de Christian Louboutin: o mago dos sapatos vai mesmo abrir um hotel no Alentejo

Vai nascer mais um hotel em solo português. Até aqui nada de novo, não estivesse este novo projeto a cargo do conhecido designer de sapatos Christian Louboutin. A relação entre o francês de 56 anos e o país vem de longe — há vários anos que tem uma casa de férias no Alentejo e é precisamente esta a região escolhida para este novo projeto, cuja construção deve arrancar no próximo mês de abril. De resto, já em 2017 o Negócios antecipava esta intenção do criador, que agora, por fim, parece ir avante.

“Simples por fora, impactante por dentro”, foi assim que Louboutin resumiu o conceito na passada quarta-feira, citado por publicações como a WWD, que avança alguns detalhes sobre este hotel de 21 quartos que terá também um restaurante e que deverá instalar-se na zona de Melides, cenário da sua propriedade. “Ando a comprar mobiliário, a colecionar cerâmicas e arte aborígene, que gostaria de lá por”, acrescentou o designer.

Ao nível arquitetónico, o guru do calçado confiou em Madalena Caiado, de quem se espera um resultado que combine o ambiente rural local com o gosto eclético de Christian. Quanto ao espaço de restauração, este será uma espécie de cantina do francês, e irá apostar numa cozinha orgânica, baseada nos produtos de cada estação, com destaque para o peixe e os queijos da região.

