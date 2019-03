Papa Francisco: “Igreja não tem medo da história” e vai abrir o arquivo secreto sobre Papa Pio XII e o Holacausto

O Papa Francisco comunicou esta segunda-feira que irá abrir a parte do arquivo secreto do Vaticano relativo ao pontificado do Papa Pio XII, que coincidiu coma Segunda Guerra Mundial.

Pio XII, Papa entre 1939 e 1958, foi acusado pelos judeus de permanecer em silêncio e ser um cúmplice dos crimes do Holocausto. Contudo, o Vaticano defendeu que trabalhou discretamente para salvar os judeus e que só não falou publicamente contra os crimes nazis para não piorar a situação.

Há décadas que as organizações judaicas pedem a abertura destes arquivos. Por norma o Vaticano esperar 70 anos após o fim de um pontificado para abrir os arquivos, mas a pressão para revelar os documentos mais cedo, enquanto os sobreviventes do Holocausto ainda estão vivos, levou agora a esta decisão.

O Papa Francisco afirmou que “a Igreja não tem medo da história” e acrescentou que o legado do Papa Pio XII foi abordado com “algum preconceito e exagero”.

Os arquivos de 1939 a 1958 serão abertos no dia 2 de março de 2020.

