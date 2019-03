Paulo Rangel organiza seminário sobre “fake news” em Bruxelas na quarta-feira

O eurodeputado social-democrata Paulo Rangel organiza na quarta-feira, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, um seminário internacional sobre fake news, com o propósito de discutir formas de combater um “fenómeno de intoxicação da opinião pública” cada vez mais global.

Numa nota divulgada esta segunda-feira, Paulo Rangel, que promove a iniciativa na condição de presidente do “European Ideas Network”, a rede de think tanks do grupo do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu, sublinha que o fenómeno da desinformação “assume cada vez mais uma natureza global devido à ausência de fronteiras, e que é potenciada em particular pelas redes sociais”, e aponta que “o objetivo da organização deste seminário é refletir sobre as formas de combater as fake news e analisar os seus impactos na democracia”.

O seminário, que ocorre a menos de três meses das eleições europeias (que decorrerão na União Europeia entre 23 e 26 de maio), contará, entre os oradores, com o jornalista e escritor David Alandete, autor de uma investigação em torno da intervenção da Rússia no processo do referendo na Catalunha, e Adeline Brion, coordenadora da associação “Lie Detectors” (Detetores de Mentiras), que reúne jornalistas com o objetivo de combater a desinformação e a iliteracia.

