Primeiras 10 startups do Semapa NEXT e da Techstars já estão escolhidas

O primeiro programa de aceleração de startups que resulta da parceria entre a Semapa NEXT, unidade de negócio de capital de risco do Grupo Semapa, e a norte-americana Techstars, termina a 29 de maio. As 10 startups internacionais que vão acelerar o seu negócio a partir de Lisboa já foram selecionadas: a 20tree.ai, a Chipolo, a Circuit, a EVA, a idatase, a LotStocks, a SeekSophie, a tagSpace, a Verbz e a Wicastr.

Durante o primeiro ano, as startups apoiadas pertencem a setores como a Tecnologia Industrial e Ambiental, Transporte Inteligente e Tecnologia de Viagens e Lazer.

“O nosso programa inaugural representa uma grande diversidade. Recebemos centenas de candidaturas de todo o mundo. As empresas que selecionámos e que vão juntar-se a nós no programa de Lisboa vêm de países como os EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Eslovénia, Singapura e Portugal. Temos empresas de software e de hardware, a maio parte B2B, mas também B2C. Temos startups que têm poucas receitas mas também temos outras com receitas de milhões, vão de zero investimento realizado até à data a empresas que já angariaram milhões”, diz Hugo Augusto, diretor-geral do programa português, num

O programa de aceleração de startups norte-americano dura três meses, terminando a 29 de maio. A Techstars é uma rede global de empreendedores, com programas em várias cidades no mundo. Lisboa foi a primeira cidade portuguesa a receber o programa.

