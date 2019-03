Revelada versão dos Arcade Fire de “Baby Mine” do filme “Dumbo”

O teaser é para o filme mas o destaque vai para a música. No último vídeo divulgado pela Disney para promover a nova versão de “Dumbo”, realizada por Tim Burton, é possível ouvir parte da banda sonora — a versão de “Baby Mine” que os Arcade Fire, banda de rock canadiana, criaram. O tema era cantada originalmente por Betty Noyes.

[A versão de “Baby Mine” dos Arcade Fire:]

“Dumbo”, o quarto filme de animação da Disney, foi lançado em 1941. O mais curto trabalho de animação da empresa (64 minutos), foi criado para ser simples e comercialmente apelativo numa época em que a Disney enfrentava dificuldades económicas. O filme conta a história de Dumbo — a alcunha pejorativa para Jumbo Jr. –, um pequeno elefante gozado por ter orelhas desproporcionalmente grandes que aprende a voar e se torna num sucesso mediático.

O filme fez 24 milhões de euros (ajustados à inflação), tornando-se na segunda longa-metragem da Disney a dar lucro, depois de “A Branca de Neves e os Sete Anões” (139 milhões de euros em 1931, ajustados à inflação). O sucesso inicial traria “Dumbo” de volta às salas de cinema para sessões especiais durante 1949, 1959, 1972, e 1976.

Em 2014, a Disney anunciou que ia lançar uma nova versão do filme, com atores reais e efeitos especiais, para substituir o Dumbo animado. Realizado por Tim Burton, este estreia a 29 de março de 2019. A banda sonora foi dirigida pelo compositor Danny Elfman, que há muitos anos trabalha com Burton, e contou com a participação da norueguesa Aurora, que cantou outra versão de “Baby Mine”.

Continuar a ler