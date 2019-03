Sean Penn vai a Marte: série “The First” estreia em Portugal amanhã

A série de ficção científica “The First” chega a Portugal a 5 de março, terça-feira, com transmissão na AMC. O elenco inclui atores como Sean Penn, Natascha McElhone, LisaGay Hamilton e Hannah Ware e a série retrata a “grandeza e as tristezas do dia a dia de um astronauta” na primeira missão tripulada a Marte, em 2030.

“The First” quer ser “um drama sobre as pessoas envolvidas no projeto e as suas famílias, tanto os que embarcam para o planeta vermelho, como os que ficam em Terra”, de acordo com o comunicado enviado pela AMC à imprensa, ultrapassando a ficção científica para trabalhar temas universais.

A série foi produzida pelo serviço de streaming Hulu em conjunto com os britânicos do Channel 4. Estreou em setembro de 2018, nos Estados Unidos da América. “The First” foi nomeado para Melhores Efeitos Especiais, pela Visual Effects Society Awards, e está nomeado para Melhor Produção Sonora em televisão, nos Golden Reel Awards.

Um dos escritores de “House of Cards”, na Netflix, Beau Willimon foi responsável pela criação desta série, com um orçamento de 50 milhões de euros. Com críticas pouco positivas, o “The First” foi cancelada pelo Hulu no final da primeira temporada, com oito episódios. A estreia em Portuga faz-se já sabendo que a história não deverá continuar.

