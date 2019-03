Ténis. Gonçalo Oliveira eliminado na estreia no torneio de Zhuhai

O português Gonçalo Oliveira foi esta segunda-feira eliminado na estreia no torneio de ténis de Zhuhai, ao perder com o japonês Kaichi Uchida na primeira ronda da prova chinesa do circuito ‘Challenger’, em piso duro.

Oliveira, 288.º classificado do ‘ranking’ mundial, perdeu em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-1), frente ao tenista japonês, posicionado apenas seis lugares acima na hierarquia ATP, em 282.º, após uma hora e 48 minutos de confronto.

O primeiro encontro entre os dois tenistas resultou na eliminação de Oliveira, que deixa o torneio de Zhuhai sem representantes portugueses, enquanto Uchida seguiu para a segunda ronda da prova, na qual defrontará o australiano Marc Polmans, 12.º cabeça de série.

Continuar a ler