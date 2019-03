Tentativa de fuga ou exagero? Como dez reclusos fizeram um buraco para fugir da prisão de Castelo Branco

O alerta terá sido dado por um recluso que informou o diretor do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco sobre o que se estava a passar: dez reclusos estariam a abrir um buraco na parede de uma camarata para tentar fugir. Confirmou-se. Quando os guardas prisionais chegaram, “o buraco já tinha cerca de 70 e poucos centímetros“, explicou um outro recluso, não envolvido no incidente, em declarações à SIC.

Não foi detetado por nenhum guarda, por ninguém. Foi um recluso que foi informar o diretor do que se estava a passar”, disse o recluso à SIC.

Aconteceu na noite do passado sábado. Os reclusos envolvidos no incidente terão usado as barras para levantar pesos, existentes no ginásio do Estabelecimento Prisional, para destruir o estuque e os tijolos da parede da camarata. Essas barras, revelou ainda o recluso à SIC, estavam desaparecidas. “Há uma semana que se deu pela falta dos ferros“, disse.

A fuga estaria, no entanto, planeada para domingo. “Eles já tinham mandado a roupa fora, tinham mandando tudo. Eles já iam embora agora, no domingo à noite”, contou o recluso. Não se sabe bem qual era o plano, uma vez concluído o buraco. Explica ainda o recluso que a parede que estava a ser destruída “dava para a parte de trás, que é a cozinha”. No entanto, revela que “é muito fácil” os reclusos saírem para o exterior, por ali, diz explicando como o poderiam ter feito.

Direção Geral considera “excessiva” a expressão “tentativa de fuga”, mas instaurou inquérito

Os reclusos envolvidos no incidente foram transferidos para a cadeia de alta segurança de Monsanto. Para tal, revelou Jorge Alves, do Sindicato dos Guardas Prisionais, em declarações à rádio Renascença, “foi preciso convocar guardas”. “Assim se vê a diminuição do efetivo. Inclusive o chefe de turno, que é responsável pela equipa e deve estar a tratar do assunto, estava a auxiliar na revista das pessoas e na sua entrada para a visita, devido à falta de pessoal”, explicou.

Jorge Alves aponta a política da direção do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco para a falta de segurança que diz existir. “Acontece muito por causa da política de segurança da diretora e do chefe. E isto resulta de duas situações. Por um lado, o horário de trabalho e a política de distribuição de pessoal que o chefe pratica. À semana tem muita gente de segunda a sexta das 8h às 17h, e a partir das 17h de sexta-feira até às 8h de segunda são muito poucos guardas“, disse em declarações à rádio Renascença.

Infelizmente isto é uma política da casa, da diretora e do chefe da cadeia, que não estão preocupados com a segurança e depois leva a este tipo de situação”, acrescentou.

Fonte da Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) negou a existência de um buraco — diz que são apenas “danos na parede até ao tijolo” –, adiantando que considera “excessiva” a expressão “tentativa de fuga”. Ainda assim, a DGSP instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e o diretor-geral, Rómulo Augusto Mateus, esteve este domingo no Estabelecimento Prisional.

