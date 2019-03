Três palestinianos atropelam soldados israelitas na Cisjordânia. Dois foram abatidos

Vários soldados israelitas ficaram feridos esta segunda-feira na sequência de um atropelamento voluntário levado a cabo por três palestinianos, a cerca de dez quilómetros a noroeste da cidade de Ramala, na Palestina, de acordo com informação avançada pela agência Reuters, que cita um comunicado das Forças Armadas israelitas.

Não se sabe, para já, quantos militares ao certo foram atingidos pelo carro. Há registo de um soldado que ficou gravemente ferido e outro com ferimentos ligeiros.

Os atacantes foram neutralizados de imediato por outros soldados que dispararam contra o carro, acabando por morrer. O terceiro elemento ficou levemente ferido, adiantaram ainda as Forças Armadas israelitas numa publicação feita no Twitter. “Os soldados dispararam em direção aos terroristas, neutralizando dois deles e ferindo levemente outro”, lê-se na publicação que adianta que foram mobilizados mais soldados para o local onde se deu o ataque.

RAMMING ATTACK: IDF soldiers who stopped on the side of the road NW of Ramallah were run over by terrorists. In response, the troops fired towards the terrorists, neutralizing 2 of them & lightly injuring another.

Additional troops are on the way to the scene. pic.twitter.com/qOmOd8Uxrm

