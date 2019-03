Vitória de Guimarães vence Marítimo e isola-se no sexto lugar da I Liga

O Vitória de Guimarães isolou-se esta segunda-feira no sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Marítimo, por 1-0, em jogo da 24.ª jornada.

O brasileiro Welthon marcou o único golo da partida, aos 64 minutos, permitindo aos vimaranenses isolar-se no sexto lugar, com 39 pontos, a três do Moreirense, que está no quinto lugar, que deverá dar acesso às competições europeias.

O Marítimo segue na 15.ª posição, primeira acima da zona de despromoção, com 24 pontos, mais um do que Tondela, 16.º e antepenúltimo.

