Ana Gomes: “Esmifram-se” para prender Rui Pinto “mas deixam tranquilitos criminosos como Ricardo Salgado”

O “hacker” Rui Pinto, que tem estado no epicentro do furacão “Football Leaks”, domina a atualidade e até a eurodeputada socialista Ana Gomes fez questão de veicular a sua opinião sobre o polémico caso. Esta terça-feira, através da sua conta de Twitter, afirmou que as “autoridades portuguesas esmifram-se para prender um ‘perigoso’ whistleblower”.

No total, a eurodeputada fez duas intervenções, sempre pelo Twitter. “Pois, pois! Autoridades portuguesas esmifram-se para prender ‘perigoso’ whistleblower @RuiPinto_FL, q denuncia corruptos. Mas deixam tranquilitos e à solta criminosos e corruptores do gabarito de Ricardo Salgado e capangas!…”, escreveu primeiro. Minutos depois voltou a publicar a seguinte mensagem: “E fazem-no com tanto ardor que até dispensam a mais elementar competência… quem foi o ‘artista’ q emitiu o Mandado de Detenção Europeu sem ter Mandado de Detenção Nacional???? Como se explica tão grosseiro erro????”, questionou.

A primeira intervenção de Ana Gomes sobre o caso de Rui Pinto remonta a janeiro de 2019, quando o alegado “hacker” foi detido em Budapeste. “Pirata ou “whistleblower”? Expôs corrupção bem entrincheirada. A seguir com atenção.”, escreveu a eurodeputada do PS na mesma rede social.

Recorde-sw que, por enquanto, Rui Pinto encontra-se em prisão preventiva na Hungria, ainda não sendo totalmente certo que o pedido de extradição emitido por Portugal possa vir a ser concretizado. O gaiense já afirmou que não se sente arrependido, criticou a “apatia” das autoridades portuguesas, a “parcialidade” da PJ e reafirma que o FC Porto, clube a que o associam, não escapou à revelações do Football Leaks.

