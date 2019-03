Curado o segundo paciente com VIH. Primeira remissão do vírus aconteceu há 12 anos

Um doente anónimo afetado com o vírus da imunodeficiência humana (VIH), que está a ser referido pelo nome de ”London pacient”, foi curado. É a segunda pessoa em 12 anos a ver-se livre do vírus através de tratamentos médicos, depois de uma investigação que falhou várias vezes. Agora, apesar de os investigadores dizerem que é muito cedo para dizer que ”é uma cura”, muitos especialistas consideram que este é o caminho.

O ”London pacient”, segundo a BBC, tinha VIH desde 2003 e Linfoma de Hodgkin, um cancro que pode ser curado numa fase precoce, desde 2012. Aliás, o tratamento era destinado a tratar o cancro, mas acabou também por curar o vírus da imunodeficiência humana do doente, avança o The New York Times. O doente fez um transplante de medula óssea.

”Sinto responsabilidade em ajudar os médicos a entender como isso [a cura] aconteceu para que eles possam desenvolver a as pesquisa”, contou.

Há 12 anos, o norte-americano Timothy Ray Brown foi a primeira pessoa a ser tratada e seguiu o mesmo procedimento, mas recebeu um tratamento mais agressivo: fez dois transplantes e uma radio terapia.

”Ao atingir a remissão do vírus num segundo paciente ao usar uma abordagem semelhante, mostramos que não era uma anomalia e que realmente eram as abordagens terapêuticas que eliminavam o HIV nessas duas pessoas”, disse o principal autor do estudo, Ravindra Gupta. UCL.

No tratamento estiveram envolvidos estudos feitos pela Universidade de Londres, o Imperial College de Londres e as Universidades de Cambridge e Oxford. Esta terça-feira vai ser publicado o relatório dos resultados no jornal Nature e vão ser apresentados alguns detalhes e conclusões na Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas, em Seattle, nos EUA.

