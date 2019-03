Hacker Rui Pinto recorre da ordem de extradição. Regresso a Portugal suspenso

Rui Pinto recorreu da ordem de extradição recebida esta terça-feira. O tribunal tinha ordenado o julgamento do hacker em Portugal, onde será julgado por roubar emails do Sporting CP e tentar extorquir a agência de investimentos Doyen Sports. O recurso de Rui Pinto tem “efeito suspensivo imediato” da decisão, e vai aguardar em território húngaro o desfecho deste apelo.

Em tribunal, o pirata informático considerou que o regresso ao país era “uma questão de vida ou de morte”, citado pel’A Bola, e que estava em perigo a segurança pessoal e familiar: “O meu pai foi alvo de um ataque informático intencional. Fomos ameaçados de morte. Sou evidentemente um alvo a abater. Foi-me oferecido um programa de proteção de testemunhas [pela polícia Francesa, segundo o próprio] por estar em risco”.

O hacker está esta terça-feira, 5 de março, de 2019, no tribunal de Budapeste, onde reside desde 2015. Em prisão domiciliária desde 18 de janeiro de 2019, Rui Pinto será detido imediatamente após a audição em tribunal, avança a TSF. Rui Pinto é alvo de um mandato de detenção europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal por ter alegadamente acedido aos sistemas informáticos do Sporting CP e do fundo de investimento Doyen Sports. O pirata informático terá depois divulgado os documentos confidenciais (incluindo contratos de jogadores do SCP, o contrato do então treinador Jorge Jesus e acordos entre a Doyen Sports e clubes de futebol), colaborando com o Football Leaks.

Rui Pinto é acusado de seis crimes: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva e ainda um de tentativa de extorsão.

Rui Pinto considera que tudo o que fez “pelo interesse público”, pois “era necessário expor e levar as autoridades europeias a aperceberem-se da grandiosidade da criminalidade à volta do futebol”. A extradição, para Rui Pinto, não se deveria dar porque “os alegados factos do mandado foram cometidos em território húngaro”, sublinhando ainda que não recebeu “nenhum valor monetário” pelos possíveis crimes.

Para o hacker, a justiça não tem sido imparcial em casos relacionados com futebol: “Existem casos de corrupção relacionados com o clube Benfica, mas apesar disso existe apatia e não existe vontade em perseguirem os clubes de futebol e os elementos pertencentes aos clubes. O mesmo posso dizer do fundo Doyen, as revelações do Football Leaks revelaram diversas irregularidades relacionadas com esse fundo, existem provas claríssimas que é gerido pela máfia do Cazaquistão, mas apesar disse as autoridades portuguesas decidiram não investigar o fundo Doyen”.

Para além dos crimes de que é acusado, Rui Pinto é ainda suspeito de ter sido o responsável pela divulgação de emails internos do SL Benfica. De acordo com o Correio da Manhã, o Rui Pinto diz que o facto de ser tido como o homem que pirateou o Benfica gerou uma condenação pública, tornando-o no alvo de justiça popular por parte de fãs do clube. Em declarações fora do tribunal, à SIC Notícias, Rui Pinto distanciou-se do caso: “Sobre roubo de emails não tenha nada a dizer. A tentativa de colagem do Football Leaks ao roubo dos emails é absolutamente ridícula. Quem roubou os emails? Têm de perguntar ao Francisco J. Marques [Diretor de comunicação do FC Porto], que recebeu os emails”

O hacker fez, ainda assim, referência ao Benfica, reforçando os argumentos utilizados em tribunal: “O Benfica é o exemplo em que a Justiça em Portugal é inexistente no que diz respeito ao futebol“.

