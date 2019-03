Já há trailer da oitava temporada de “A Guerra dos Tronos”. Veja o vídeo

Depois de vários teasers e outros aperitivos para ir entretendo os fãs da saga, eis que a HBO divulgou finalmente o esperado trailer da oitava temporada de “A Guerra dos Tronos”, aquela que será a última leva de episódios, com estreia agendada para o próximo mês de abril. Porque afinal nada melhor que a primavera para receber o inverno que aí vem.

Com a chegada recente do canal a Portugal, vai poder até ver e rever as anteriores temporadas da série baseada nos livros do escritor norte-americano George R.R. Martin, uma forma de atenuar a espera — os seguidores do enredo não têm novidades desde 2017, estando agora em contagem decrescente par o fim de uma longa espera.

Quanto ao trailer de antecipação, confirma que Beric (Richard Dormer) e Tormund (Kristofer Hivju) estão vivos e de boa saúde, mas nem tudo corre às mil maravilhas para o resto dos residentes de Westeros.

