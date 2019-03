João Lara, o primeiro bailarino português de flamenco a ser premiado em Espanha

O bailarino João Lara ficou em segundo lugar na categoria de Solistas Profissionais Adultos, no Concurso Internacional de Baile Flamenco Puro, que decorreu durante o Festival de Jerez de la Frontera, um dos eventos de flamenco mais reconhecidos do mundo. O português ganhou também o Prémio Especial do Centro de Baile Fama Flamenca no Concurso Internacional de Baile Flamenco Puro.

Logo em 2015, o bailarino foi o primeiro português a integrar uma companhia profissional de flamenco em Espanha, depois de ter estudado no Conservatório Profissional de Dança António Ruiz Soler, em Sevilha, entre 2013 e 2018 e de ter atuado no espetáculo En Homenaje a Camarón, da companhia José Galván.

Agora, dá aulas em Lisboa e em Sevilha, onde mora. Em Portugal, participou no Got Talent Portugal, no ano passado, e chegou a estar entre os finalistas.

