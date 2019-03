Mais de dois meses depois, Kate e Meghan reencontram-se para um momento especial

A rainha D. Isabel II acolheu, esta terça-feira, no Palácio de Buckingham, a comemoração do 50.º aniversário da investidura do Príncipe de Gales, que se deu em 1969. A acompanhar o príncipe Carlos, estiveram os seus filhos William e Harry que se fizeram acompanhar das respetivas mulheres, Kate Middleton e Meghan Markle, que não era vistas juntas em público desde o Natal.

O reencontro ofuscou a homenagem a Carlos, já que as objetivas e os olhares recaíram sobre os duques de Cambridge e Sussex. Os rumores que sustentam o alegado desaguisado entre Kate e Meghan já duram desde novembro, aquando de uma prova de vestidos para o casamento de Meghan e Harry. Kate Middleton terá ficado “em lágrimas, depois de uma prova do vestido de dama de honor da Princesa Charlotte”, disse uma fonte ao The Telegraph.

As desavenças entre as duquesas terão mesmo precipitado a mudança de Harry e Meghan. Em novembro, em comunicado, o Palácio Real anunciou a saída de Meghan e Harry de Nottingham Cottage, no Palácio de Kensington, onde moravam desde o casamento, em maio. Os duques de Sussex mudaram-se para Frogmore Cottage, na propriedade de Windsor, no início deste ano para “prepararem a chegada do seu primeiro filho”, informou o palácio através de um comunicado.

Polémicas à parte, Kate Middleton e Meghan Markle recuperaram as atenção das objetivas também pelo assunto recorrente: o guarda-roupa. Kate surgiu com um vestido verde água enquanto Meghan optou por um vestido em tons dourados e um casaco creme.

Today The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex attended a reception at Buckingham Palace hosted by The Queen to celebrate the 50th anniversary of the Investiture of The Prince of Wales. pic.twitter.com/3cZWo36xbE — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 de março de 2019

A homenagem ao Príncipe de Gales contou também com a presença da sua mulher, a duquesa de Cornualha, com um vestido verde, e com alguns representantes da sociedade civil, como organizações de solidariedade ou o Arcebispo de Canterbury. A cerimónia terminou com a atuação dos estudantes do Colégio Real Galês de Música e Interpretação.

Students from @RWCMD, of which The Prince of Wales is Patron, perform at today's Buckingham Palace reception.



In 2000, HRH recreated the historic tradition of harpists being appointed to the Royal Court by selecting an Official Harpist to The Prince of Wales. pic.twitter.com/iWXf6e8Yiw — Clarence House (@ClarenceHouse) 5 de março de 2019

O Príncipe Carlos foi proclamado príncipe de Gales com 9 anos de idade, no dia 1 de julho de 1958. No primeiro dia de julho de 1969, a rainha Isabel II, concedeu formalmente o título ao seu filho.

