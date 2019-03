Marcelo em Luanda. Depois do irritante, o “insignificante” e o “importante”

Enviada especial a Luanda

À hora marcada, Marcelo Rebelo de Sousa aterrou no aeroporto de Luanda. Tal como tinha acontecido com João Lourenço à chegada a Lisboa, a chuva não faltou à chamada. Mas a fasquia de Marcelo Rebelo de Sousa para a visita de quatro dias que inicia esta quarta-feira a Angola é a mais elevada possível: depois da “expectativa” e da “esperança”, agora o estado de espírito é de “confiança”. Mesmo com o incidente diplomático do bairro da Jamaica a atrapalhar a boa relação entre os dois países.

Questionado sobre se essa questão – motivada pela declaração do governo angolano de que Portugal tinha pedido desculpa pelos conflitos no bairro da Jamaica, afirmação entretanto negada por Lisboa – fragilizava esta boa relação que tinha descrito, Marcelo resumiu os problemas a “insignificantes”. “O que neste momento é significativo não são os irritantes do passado, nem os insignificantes do presente, são os importantes do futuro”, disse.

Para Marcelo, que falava aos jornalistas à chegada ao aeroporto de Luanda, é apenas com os “importantes” que um verdadeiro estadista se deve preocupar. “A diferença entre um político e um estadista é que um político preocupa-se com os insignificantes, e um estadista com os importantes”, disse. E o importante, acrescentou, é o futuro risonho que a relação entre os dois países têm pela frente.

