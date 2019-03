Michael Bloomberg afasta candidatura à Casa Branca em 2020

Michael Bloomberg anunciou esta terça-feira, num artigo publicado na Bloomberg Opinion, que não pretende entrar na corrida para a Casa Branca, em 2020. O antigo mayor de Nova Iorque, que no ano passado gastou “mais de 100 milhões de dólares” no apoio aos democratas contra Donald Trump, garante centrar atenções nas alterações climáticas e no controlo do acesso às armas nos Estados Unidos da América.

“Nunca escondi a minha crença de que Donald Trump é uma ameaça para o nosso país”. Foi assim que Michael Bloomberg iniciou o seu texto. O democrata aponta também a mira aos republicanos que, no seu entender, “continuam a falhar no seu dever constitucional de responsabilizar o presidente”. Apesar de se afastar da corrida, Bloomberg dá a entender que não será a melhor solução dos democratas, apesar de ter recebido algum apoio. “É essencial que nomeemos um democrata, que esteja numa posição mais favorável para derrotar Donald Trump e que volte a unir o nosso país”, admite.

Esta já é a primeira vez que Bloomberg se afasta de uma corrida presidencial, tendo feito o mesmo em 2016. Desta feita, e depois de ter declarado o seu apoio a Hillary Clinton e Bernie Sanders, diz estar concentrado em agilizar a transição para o uso de energias renováveis e o controlo do acesso às armas, em solo americano. “Cheguei à conclusão de que estou menos interessado em falar e em fazer. E concluí que, por agora, a melhor forma de o fazer é arregaçar as mandas e continuar a trabalhar”, escreveu Bloomberg, tendo depois partilhado os dois tópicos que mais o preocupam.

Bloomberg rejeita então figurar numa lista de candidatos que já se adensa. Bernie Sanders foi o último a anunciar a candidatura à presidência dos EUA. Do lado dos democratas destacam-se Elizabeth Warren (senadora democrata do Massachusetts), Kamala Harris (senadora democrata pela Califórnia) e Cory Booker (senador democrata por Nova Jérsia). Para além destes, também anunciaram a candidatura Kirsten Gillibrand (senadora por Nova Iorque), Amy Klobuchar (senadora pelo Minnesota), Tulsi Gabbard (congressista pelo Havai) ou John Delaney (congressista por Nova Jérsia).

Continuar a ler