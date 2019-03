Na Cristina com os tachos: Costa cozinha no programa da SIC e fala do “sorriso irritante”

“Já conhece o primeiro-ministro. Agora, prepare-se para conhecer o homem.” Foi dessa forma que a SIC promoveu a entrevista com António Costa n’O Programa da Cristina e foi precisamente nesse tom que a entrevista com Cristina Ferreira começou.

António Costa começou por falar dos seus tempos de infância e de como era, naquele tempo, raro ser filho de pais divorciados. “Na escola lembro-me de que era diferente. Hoje é ao contrário. Naquela altura quando andava na escola primária havia dois filhos de pais separados. Mas na altura era um bocadinho estigmatizante”, recordou o primeiro-ministro.

Sobre os tempos de escola, lembrou que não era propriamente o aluno mais disciplinado. “Fiz [asneiras], concerteza, com as reguadas que eu levava”, disse. E depois explicou que, na verdade, era também mal entendido. “Há um sorriso que eu tenho que é muito irritante e que nunca consegui corrigir. E os professores às vezes julgavam que esse sorriso era uma forma de estar a gozar com eles”, disse. “Há um sorriso com o qual as pessoas não simpatizam.”

Logo depois, fez uma cataplana de peixe na bancada de cozinha do estúdio. O anúncio desta façanha foi feito pela mulher do primeiro-ministro, Fernanda Tadeu. “Essa coisa de as mulheres cozinharem todos os dias já tem os dias contados e ainda por cima ele cozinha muito melhor do que eu”, disse a mulher de António Costa.

Enquanto António Costa cozinha, Fernanda Tadeu contou como conheceu o marido nos tempos de universidade, onde começaram por ser amigos. “Ele tinha muitas namoradas!”, contou a mulher de António Costa.

Antes de Costa, já Cristas tinha cozinhado com Cristina Ferreira

Esta é a estreia do primeiro-ministro no programa da apresentadora Cristina Ferreira na SIC, mas está longe de ser a primeira vez que um político ali participa. O primeiro a fazê-lo foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que ligou em direto, e para surpresa de Cristina Ferreira, no programa de estreia. “Interrompi aqui uma reunião que tinha. Acabei uma e ia começar outra e espreitei para ver o seu primeiro programa. Como, ao longo da vida, várias vezes, estive consigo quando arrancou com novas fases da sua vida (…), queria desejar-lhe felicidades”, disse o Presidente.

Mais tarde, na segunda semana do programa também a presidente do CDS, Assunção Cristas, participou nele, desta vez indo ao estúdio com a sua família. A líder centrista esteve sempre de avental vestido, tudo isto porque foi ao programa para cozinhar um arroz de atum — acrescentado que aquela era uma receita de recurso para os dias mais atarefados, porque mesmo “quando não há tempo nem há nada em casa, há sempre atum, arroz e polpa de tomate”.

A seguir, foi a vez de Luís Marques Mendes, ex-presidente do PSD e atual comentador político da SIC. Por fim, a quarta e última política a participar no programa de Cristina Ferreira, até António Costa ali ter participado, foi a eurodeputada e cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda às eleições para o Parlamento Europeu, Marisa Matias.

Quanto a António Costa, esta não foi a sua primeira presença em formatos orientados para o entretenimento e não para a política. Em julho de 2018, foi convidado do programa Cinco para a Meia-Noite, da RTP. Em março de 2018, um ano antes de ir ao programa de Cristina Ferreira na SIC, o primeiro-ministro já tinha sido capa da sua revista, que publicava uma entrevista sua no interior. Antes disso, a 5 de dezembro de 2015, menos de um mês depois de ter tomado posse, António Costa foi capa da revista Caras, juntamente com a mulher e os dois filhos.

Antes de o programa desta terça-feira, feriado de Carnaval, Cristina Ferreira tinha partilhado na sua conta de Instagram um vídeo promocional da entrevista com António Costa, onde já ficava prometida uma entrevista com um carácter menos político e muito pessoal. “Já conhece o primeiro-ministro. Agora, prepare-se para conhecer o homem”, ouve-se nesse vídeo.

