Rio, Moedas, Rangel e presidente do Partido Popular Europeu na Universidade Europa do PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, o comissário europeu Carlos Moedas e o cabeça de lista social-democrata às europeias, Paulo Rangel, são alguns dos oradores da Universidade Europa, que decorre no próximo fim de semana na Figueira da Foz.

O presidente do Partido Popular Europeu (PPE), Joseph Daul, e o ex-primeiro-ministro irlandês Enda Kenny serão os convidados internacionais da 11.ª edição da Universidade Europa.

Entre sexta-feira e domingo, 70 jovens selecionados entre cerca de 150 candidatos vão receber formação política, numa iniciativa que tem por objetivo “aproximar os jovens da realidade europeia, dar a conhecer as políticas da União Europeia e as suas instituições”, segundo a organização.

A Universidade Europa é, como habitualmente, uma organização conjunta do Grupo Parlamentar do PSD no Parlamento Europeu, do PSD, da Juventude Social-Democrata (JSD), do Instituto Francisco Sá Carneiro e do PPE.

A sessão de abertura da Universidade Europa, na sexta-feira à noite, contará com intervenções do diretor da iniciativa, Carlos Coelho, da presidente da JSD, Margarida Balseiro Lopes, e da presidente da Juventude Popular Europeia (YEPP), Lídia Pereira.

No sábado, o comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, falará sobre “Os desafios da União Europeia: hoje e amanhã”, seguindo-se um painel sobre educação e ciência na Europa, com a participação do vice-presidente do PSD David Justino e da antiga eurodeputada social-democrata Graça Carvalho.

O eurodeputado José Manuel Fernandes falará sobre “Quem paga a União Europeia?” e, à noite, Paulo Rangel é o convidado do jantar-conferência, com o tema “O que vamos fazer pela Europa”.

No último dia da Universidade Europa, no domingo de manhã, Enda Kenny e Joseph Daul falarão sobre “A Europa depois do ‘Brexit'”.

A sessão de encerramento contará com intervenções de Rui Rio, de Paulo Rangel e de Margarida Balseiro Lopes.

O PSD ainda só revelou o seu número um às eleições europeias — Paulo Rangel, tal como em 2009 e 2014 –, devendo a restante lista de candidatos ao Parlamento Europeu ser aprovada num Conselho Nacional marcado para 13 de março, em Coimbra.

Rui Rio pediu às distritais e estruturas autónomas do PSD para indicarem nomes a partir do décimo lugar, avocando a escolha dos candidatos elegíveis para a direção nacional.

O PSD venceu as europeias em 2009 com 31,7% (conseguindo 8 eurodeputados) e, em 2014, a coligação PSD/CDS-PP ficou em segundo lugar com 26,7% (7 eurodeputados, 6 dos quais do PSD), atrás do Partido Socialista.

