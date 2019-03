Sátira e festa: as melhores imagens do Carnaval pelo mundo

Seja a cantar ou a dançar, as celebrações do Carnaval querem-se vistosas e animadas. Seja no Brasil ou na Alemanha, o mundo inteiro tem passados os últimos dias em festa e houve máscaras e brincadeiras para todos os gostos: da reivindicação social à sátira pura. Veja na fotogaleria a forma como o Carnaval foi celebrado nos quatro cantos do mundo.

Continuar a ler