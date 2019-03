Ucraniano Rakitskiy falha jogos com Portugal e Luxemburgo por transferência para a Rússia

O defesa Yaroslav Rakitskiy ficou de fora da lista de convocados da seleção ucraniana de futebol para os jogos frente a Portugal e Luxemburgo, de qualificação para o Euro2020, após ter assinado pelos russos do Zenit São Petersburgo.

Rakitskiy, que, aos 29 anos, soma 54 internacionalizações trocou em janeiro o Shakhtar Donetsk pelo emblema russo, numa transferência impopular na Ucrânia, onde perduram as tensões sobre o apoio aos separatistas do este do país.

Portugal, detentor do título europeu, estreia-se no Grupo B de qualificação frente à Ucrânia, em 22 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde recebe, três dias depois, a Sérvia, no mesmo dia em que a Ucrânia visita o Luxemburgo. A Lituânia também integra esta ‘poule’.

Para os jogos da seleção ucraniana, o selecionador Andriy Shevchenko chamou 26 jogadores, incluindo os regressados Roman Bezu, médio dos belgas do Gent que não era convocado desde setembro de 2016, e Artem Shabanov, defesa do Dínamo Kiev, e da estreia de Roman Zozulya, chamado para a lista de três reservas.

Entre os convocados, contam-se oito jogadores do bicampeão Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Paulo Fonseca, apenas superado pelo Dinamo Kiev, que cede nove jogadores.

Lista dos 26 convocados e dos três reservas:

Guarda-redes: Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Denis Boyko (Dínamo Kiev) e Andriy Lunin (Leganes, Esp).

Defenders: Sergey Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Bogdan Butko (Shakhtar Donetsk), Mykola Matvienko (Shakhtar Donetsk), Nikita Burda (Dínamo Kiev), Artem Shabanov (Dínamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Dínamo Kiev), Alexander Karavayev (Zorya) e Eduard Sobol (Jablonec, Che).

Médios: Eugene Conoplyanka (Schalke 04, Ale), Taras Stepaneko (Shakhtar Donetsk), Marlos (Shakhtar Donetsk), Victor Kovalenko (Shakhtar Donetsk), Sergiy Bolbat (Shakhtar Donetsk), Sergiy Sidorchuk (Dínamo Kiev), Victor Tsigankov (Dínamo Kiev), Vitaly Buyalsky (Dínamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dínamo Kiev), Volodymyr Sheepelyv (Dínamo Kiev), Alexander Zinchenko (Manchester City, Ing), Ruslan Malinovsky (Genk, Bel) e Roman Bezuz (Gent, Bel).

Avançados: Roman Yaremchuk (Gent, Bel) e Artem Kravets (Kayserispor, Tur).

Reservas: Ihor Plastun (Get, Bel), Ivan Petryak (Ferencvaros, Hun) e Roman Zozula (Albacete, Esp).

