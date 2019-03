“Vai malandro”. A grande farra de Neymar, agora no Carnaval do Rio

Foi a segunda noite de festa no sambódromo do Rio de Janeiro e o desfile da Vila Isabel teve direito a uma visita de peso: o brasileiro Neymar, que alinha nos franceses do PSG (que já leva sete jogos sem o futebolista, lesionado), engrossou a multidão em festa, acompanhado pela cantora Anitta, autora do hit “Vai Malandra”. Os ânimos terão aquecido de tal forma que as últimas notícias do coração saídas da cidade maravilhosa dão conta de algumas estrelas menos satisfeitas com o desempenho do craque — entre elas, a sua ex-companheira, Bruna Marquezine, que ter-se-á apressado a deixar de seguir Anitta nas redes sociais, e de forma ainda mais radical, terá mesmo apagado a sua própria conta.

Rumores à parte, ou “babados”, como se diz em terras de Vera Cruz, há mais reações à farra de Neymar, que se rodeou ainda de nomes como o amigo e surfista Gabriel Medina. Há comentários para todos os gostos nos principais desportivos europeus, todos eles no mesmo sentido.

A vida são dois dias, o Carnaval são três, mas a Marca garante que o Entrudo de Neymar “não tem fim”. Já o L’Equipe recorda que a lesão no pé “forçou o jogador a parar de driblar, mas não de dançar” e no seu site ironiza mesmo: “Neymar recupera sua forma no Carnaval do Rio”. Já o tabloide The Sun, citado pelo Globo, “Neymar beija e festeja com a pop star Anitta no Carnaval do Rio enquanto relaxa e se recupera de lesão no pé”.

As notícias sobre Neymar remontam ao fim de semana, quando o jogador começou a festejar, desta vez no Carnaval de Salvador, onde, na sexta-feira, terá sido visto a trocar beijos com Rafaela Porto, uma ex-participante do The Voice Brasil.

