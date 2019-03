CDU tem três mulheres no topo da lista de candidatos às europeias

Há três mulheres no topo da lista de candidatos da CDU ao Parlamento Europeu. Segundo a Antena 1, uma dirigente associativa que nunca foi deputada, uma candidata do Partido Ecologista Os Verdes e uma deputada comunista são as três mulheres que integram os primeiros cinco da lista de 21.

Depois de João Ferreira, o cabeça de lista, Sandra Pereira é quem ocupa o segundo lugar. Aos 42 anos, é linguista de profissão e preside à Associação dos Bolseiros de Investigação Científica. Nunca foi deputada ou manteve cargos políticos no PCP mas João Ferreira disse à Antena 1 que a sua “atividade bastante notória” é currículo suficiente para o cargo.

Logo a seguir ao atual deputado europeu, João Pimenta Lopes, surge o nome de mais uma mulher nesta lista de cinco. Trata-se de Mariana Silva, a primeira candidata do Partido Ecologista Os Verdes (PEV) nas listas da CDU. Tem 36 anos, nasceu em Guimarães, é professora e membro do conselho nacional e da comissão executiva do PEV.

Segue-se no quinto lugar outra mulher, Diana Ferreira, que já tem assento no parlamento português no lugar dos comunistas. Os restantes 16 candidatos de uma lista de 21 ainda não são conhecidos.

João Ferreira diz que todos estes candidatos conhecem a realidade portuguesa e que não se vão limitar a ser uma “caixa de ressonância de quem manda na União Europeia”.

