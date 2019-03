CEDEAO envia 40 observadores eleitorais à Guiné-Bissau

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) anunciou esta quarta-feira o envio de 40 observadores eleitorais para as eleições legislativas de domingo na Guiné-Bissau.

As equipas de observadores inclui cidadãos de todos os Estados-membros e enquadra-se nas medidas tomadas pela CEDEAO no sentido de cumprir o protocolo sobre a democracia e boa governação da CEDEAO, que estabelece os mecanismos de apoio aos processos eleitorais e a observação de eleições no quadro sub-regional”, refere, em comunicado, a organização.

No comunicado, a CEDEAO explica que os observadores eleitorais vão estar espalhados por todas as regiões e no Setor Autónomo de Bissau.

A organização não indica quem chefia a missão, mas salienta que no decurso do processo eleitoral enviou para o país, a pedido das autoridades guineenses, especialistas eleitorais e uma missão para avaliar o processo eleitoral em curso.

Mais de 761 mil eleitores guineenses escolhem domingo entre 21 partidos os seus representantes no parlamento do país.

Continuar a ler