Elijah Walker matou os pais. Disse à polícia que eram devotos de Satanás

A chamada telefónica chegou à polícia de Edmond, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, pelas 2h30 de segunda-feira. Um rapaz de 17 anos relatava que o irmão, dois anos mais velho, acabava de disparar várias vezes uma arma de fogo contra os próprios pais, explicando-lhe que estava “tudo bem” e que de seguida iria enterrá-los.

A polícia deslocou-se imediatamente à casa de onde vinha o alerta. Quando chegou, o suspeito do crime permaneceu dentro de casa enquanto o seu irmão mais novo, que acabara de o denunciar, saía pelo seu próprio pé sem qualquer ferimento. Só depois da polícia anunciar por um altifalante que ali estava e incentivá-lo a sair é o que o homicida saiu de casa, sem armas, e se entregou sem qualquer resistência.

Lá dentro, no interior da casa de família, estavam os corpos já sem vida de Michael Walker, 50 anos e baterista da banda de rock Aranda, e da mulher Rachel Walker, seis anos mais nova.

#UPDATE @EdmondPD has identified 19-year-old Michael Elijah Walker as the suspect in this morning’s double homicide. They say 50 yo Michael Logan Walker and 44 yo Rachel May Walker are the victims, his parents who they say be shot and killed this morning. pic.twitter.com/XA1KU1nPLW — ShardaagrayKOKH (@FOX25Shardaa) March 4, 2019

O relato do que aconteceu naquela noite viria a ser dado às autoridades pelo irmão mais novo e já relatado pelo Washington Post. O rapaz diz que acordou com o som dos disparos da arma de fogo e com os gritos da mãe. Que ela, já ferida, ainda lhe pediu que ligasse imediatamente para o 911 (o número de emergência nos Estados Unidos). O rapaz disse ainda que o irmão mais velho lhe explicou que estava a matar os pais porque tinha “comunicado com eles telepaticamente e que eram devotos a Satanás”, lê-se no depoimento que deu à polícia.

O rapaz contou que no momento em que a mãe lhe pediu que procurasse ajuda, ainda viu o irmão armado. O que à partida costuma ser normal. “Ele avisou que é frequente o irmão andar armado pela casa porque é paranóico”, lê-se no depoimento citado por aquele jornal.

Um porta-voz da polícia disse, no dia seguinte, aos jornalistas que Michael Elijah Walker é o único suspeito do duplo homicídio e que não farão mais detenções.

Continuou a disparar depois da mãe já estar morta

Michael terá descrito às autoridades o que se passou antes de o irmão ter acordado. Segundo ele, tudo começou no quarto quando colocou uma questão aos pais relacionada com Satanismo. Os pais não o terão magoado, mas o rapaz acabou por abrir fogo. O pai ainda o tentou enfrentar, mas ele disparou para “todos os sítios que conseguiu”. O objetivo era atingi-lo. Depois perseguiu a mãe, que ainda se tentou esconder, e disparou várias vezes. Michael ainda foi ao quarto dele recarregar a arma e regressou para perto da mãe, pensando que ainda estava viva. Disse que o som dos disparos lhe estava a ferir os ouvidos, porque faziam demasiado barulho, e foi buscar uma almofada. Encostou-a à cabeça da mãe e voltou a disparar mais do que uma vez. Mais. Referiu à polícia que se tudo voltasse a acontecer, manteria a mesma reação.

Já no final do crime, terá dito ao irmão para não ficar preocupado. Que os pais eram satânicos e que iria enterrá-los.

Família precisa de dinheiro para o funeral

Segundo o Blitz, o pai de Michael era baterista da banda Aranda, que se formou em em 2001, tendo editado desde então um total de três álbuns de estúdio. O último, “Not the Same”, foi lançado em 2015. A banda já lamentou a morte do “colega, irmão e melhor amigo”, como escrevem, na rede social Facebook. Nessa página, já há quem faça apelos de donativos para o funeral do casal.

Os donativos podem ser feitos através do site Gofundme onde uma sobrinha do casal procura angariar 65 mil dólares. No texto que acompanha o pedido, a familiar explica a história desta família. Michael juntou-se a Rachel tinha ela uma filha de quatro anos, que ele adotou. Mais tarde tiveram dois filhos, Isaiah e Eli.

Eli, que tem agora 19 anos e está preso, sofre de esquizofrenia desde os 14 anos. Tem momentos em que vive aterrorizado, mas os pais tentaram sempre “que se sentisse amado” e tentaram de tudo para “acalmar os seus medos e para que ele se sentisse seguro”. A família acredita que ele não tem sequer consciência do que fez. A irmã mais velha está grávida e será mãe em junho. O irmão mais novo está a estudar.

Continuar a ler