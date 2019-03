Engenhos explosivos encontrados em Londres podem ter sido enviados por grupos armados irlandeses

As notícias de que a polícia irlandesa estava a colaborar com a polícia inglesa na investigação sobre os três engenhos explosivos encontrados na terça-feira em dois aeroportos de Londres e numa estação ferroviária fizeram soar os alarmes. Por que razão estariam as duas forças policiais a colaborar? A resposta chegou prontamente: os engenhos explosivos tinham selos da República da Irlanda do Norte.

Assim, os investigadores irlandeses entraram em ação e passaram a colaborar diretamente no caso. A possibilidade de os três atos, que a investigação acredita que estejam ligados, terem sido perpetrados por um dos vários grupos armados irlandeses foi colocada de imediato em cima da mesa e pode ser uma das principais linhas de investigação desta tentativa de ataque.

Os engenhos explosivos foram encontrados nos aeroportos de Heathrow e de London City assim como estação ferroviária de Waterloo na manhã de terça-feira. Feitos à mão e com um tamanho semelhante ao de uma folha A4, os pequenos explosivos não chegaram a ser ativados e, por isso, não causaram estragos nem feridos. Ainda assim, a investigação tratou o caso como um ato terrorista e não descarta a possibilidade de haver mais engenhos semelhantes noutros locais ainda por identificar.

Citada pelo The Teegraph, uma fonte da investigação confirma a possibilidade de os extremistas irlandeses poderem estar ligados a este ataque. “Pelo menos um dos pacotes tinha um selo de Dublin e estamos a tratar os três atos como um único ataque. Claramente a possibilidade de terem sido enviados por um dos grupos armados irlandeses não pode ser descontada“, disse. Mais tarde, viria a confirmar-se que todos os engenhos explosivos tinham selos da Irlanda do Norte.

Há cerca de um ano o MI5 considerou que a ameaça que estes grupos armados irlandeses representavam para o país era mais reduzida e decidiu baixar o nível de ameaça.

Estes gupos armados irlandeses caracterizam-se por não concordarem com os acordos de paz referentes a Irlanda do Norte. Muitos combatem-nos através de atos terroristas, outros preferem avia do diálogo. Um dos grupos armados irlandeses mais conhecidos é o Sinn Féin. Neste momento, a investigação não se concentra apenas nesta possibilidade.

