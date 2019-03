Lisboa ao sabor da palavra

Dar voz à palavra. É esse o mote do Abecedário_Festival Da Palavra, um evento que conta com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, da Câmara Municipal de Lisboa, das Juntas da Freguesia do Areeiro, de Alvalade e de Arroios, da APEL, do programa Lojas com História e da Fundação Altice, e pretende servir de homenagem, não só à cultura como veículo de união e agregação social, mas também às próprias palavras soltas que se transformam em mensagem e moldam pensamentos.

5 perguntas a Carlos Moura-Carvalho

Com décadas de experiência na área da cultura, Carlos Moura-Carvalho foi responsável pela Direção-geral das Artes, integrou a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, a Tóbis Portuguesa, a Companhia Nacional de Bailado e o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, cargos que acumulou com uma forte intervenção cívica e de escrita, e é hoje responsável pela organização do. Em conversa com o Observador Lab, falou da génese desse evento, de cultura e do mercado livreiro nacional, e do que se espera desta primeira edição.

1. Como nasceu a ideia de fazer um evento como o Abecedário_Festival da Palavra?

Do conhecimento que tenho da situação difícil em que se encontram as livrarias de rua, as livrarias independentes, as pequenas livrarias. São muitas as razões e poucas têm sido as soluções. No âmbito de um projeto cívico que criei em 2014, na Praça de Londres, em Lisboa, a Cabine de Leitura, uma micro biblioteca numa antiga cabine telefónica, que hoje tem mais de 20 “irmãs” por todo o país, considerei que o passo seguinte seria realizar um festival literário que ajudasse a promover três livrarias da mesma zona da cidade, que alertasse, que mexesse no assunto. E surgiu o mote do festival que é #DarAsMaosAsLivrarias. Por outro lado, Lisboa não tinha um festival literário, apesar de ter tomado conhecimento, durante o desenvolvimento do Abecedário_Festival da Palavra, que foi aprovada recentemente a realização de um festival literário em 2020. E por isso pareceu-me que seria interessante explorar um festival literário assente nos vários sentidos de uma palavra.

2. O tema desta primeira edição é a palavra “fronteira”, nos seus vários sentidos. O livro pode ser um “instrumento” de unificação cultural que pode derrubar fronteiras e diferenças?

Um livro, como obra de arte, tal como uma peça de teatro, são poderosos instrumentos de cultura, que derrubam fronteiras, agitam consciências, estimulam reflexões, promovem a liberdade. Apesar de vivermos num mundo cada vez mais global, existem muitas fronteiras que não conseguimos derrubar e até construímos muros para dificultar e alegadamente para nos proteger. Vários painéis do festival procuram refletir sobre isso e sobre a necessidade de termos consciência da força das palavras, dos livros e da cultura no reforço dos Direitos Humanos, da liberdade e do desenvolvimento da sociedade contemporânea.

3. O painel de convidados Abecedário Festival da Palavra faz uma tangente às várias áreas da cultura e sociedade portuguesa. Como foi elaborada essa autêntica “seleção nacional”?

Com o critério do mérito, da competência e da capacidade de refletir e conversar sem constrangimentos. É uma escolha pessoal, de pessoas que conheço e que respeito, e que vão conversar entre si em painéis, nalguns casos, talvez improváveis. Por exemplo, conseguimos trazer do Brasil a professora de teatro Deolinda Vilhena que vai conversar com a nossa referência em Portugal e que é a Professora Eugénia Vasques, sob a moderação da Sandra Vieira Jürgens. Vamos também ter a Marta Porto que vai conversar com o Anísio Franco, com moderação da Filipa Oliveira. Num outro painel, só composto por mulheres e que vai ter lugar a 8 de março, Dia Mundial da Mulher, a Dra. Virgínia Brás Gomes vai conversar com a Sara Tavares e com a Elisabete Jacinto, sob moderação da Dora Santos Silva. O objetivo é ter conversas assentes na experiência de vida de cada um dos participantes, testemunhos sem filtros em tertúlias que se pretendem próximas das pessoas.

4. Apesar de, nos últimos anos, o número de livros editados no mercado nacional ter aumentado, Portugal continua a ser dos países da Europa com índices de hábitos de leitura mais baixos. Este tipo de eventos pode funcionar como um estímulo à leitura?

Penso que sim. Não tenho dados sobre o verdadeiro impacto deste tipo de iniciativas, nem é a minha área, mas a proximidade com escritores, pensadores, investigadores e historiadores, seguramente estimulará a procura de mais sobre essas pessoas. O facto de este festival não ser organizado por nenhuma entidade tradicional, institucional, nem por uma consultora editorial, dá liberdade total na escolha dos participantes e dos temas, e também dos locais (livrarias, bibliotecas e cafés), o que pode aproximar as pessoas e humanizar o mundo do livro. As pessoas precisam de literatura, precisam do simbólico, precisam da proximidade informal. Em maio, vou estar no Filipoços no Brasil, um festival literário que contribuiu para que em poucos anos Poços de Caldas, uma pequena cidade de Minas Gerais, tenha hoje os maiores índices de leitura do país, mais do dobro da média nacional. E há muitos outros exemplos, como Toulouse.

5. Lisboa é o palco desta primeira edição do Abecedário Festival da Palavra. No futuro, pondera alargar este evento a outras cidades do país?

Não. Não sou adepto de replicar projetos. Uma ideia com estas características quer-se pequena, intimista, feita com uma determinada realidade e para um determinado público. Tem uma enorme componente emotiva que só resulta pela proximidade aos livreiros e aos participantes. Para o ano, será melhor e envolverá seguramente outras livrarias, mais apoios, mais parceiros e outras zonas da cidade. Mas alargar para realidades que não se conhece seria, a meu ver, contraproducente.