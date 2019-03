OCDE. Zona euro cresce pouco mais de metade do que estava previsto

A OCDE desceu para 1% a previsão de crescimento para a zona euro em 2019, uma queda de 0,8 pontos percentuais face à anterior estimativa, e apelou para reformas coordenadas para reforçar as perspetivas de crescimento na Europa.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) desceu em 0,8 pontos percentuais (p.p.) a sua previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro este ano, face à anterior estimativa de novembro, tendo também revisto em forte baixa as projeções para as economias da Alemanha (-0,9 p.p.) e de Itália (-1,1 p.p.).

Na atualização intercalar das suas previsões económicas (‘Interim Economic Outlook’), a OCDE antecipa agora um crescimento de 0,7% do PIB alemão e uma contração de 0,2% do PIB italiano este ano.

Já para a França, a OCDE desceu em 0,3 p.p. a sua previsão, prevendo agora uma expansão de 1,3% em 2019.

Para 2020, a OCDE também desceu para 1,2% a previsão de crescimento da zona euro, menos 0,4 p.p. do que em novembro.

Uma ação coordenada, envolvendo apoio orçamental e renovados esforços de reformas estruturais, juntamente com baixas taxas de juro, oferece as melhores perspetivas para restaurar o crescimento e melhorar os padrões de vida ao longo do tempo”, recomenda a OCDE, num destaque com recomendações para a Europa.