Papa Francisco agradeceu a criança de 12 anos, mas não disse se aceitava o desafio de ser vegan durante a Quaresma

O pedido tinha sido feito em fevereiro por uma criança norte-americana de 12 anos que ficou conhecida por se tornar vegan aos seis anos e por ser a oradora mais jovem de sempre a dar uma TED Talk. “Peço-lhe que se junte a mim e se abstenha de todos os produtos de origem animal durante a Quaresma [os quarenta dias que antecedem a Páscoa] e que apoie a campanha Million Dollar Vegan”, escreveu Genesis Butler ao Papa Francisco. Um mês depois, o líder da Igreja Católica respondeu à adolescente, agradeceu a preocupação, mas não referiu se aceitava ou não o desafio.

A Sua Santidade, o Papa Francisco, recebeu a sua carta e pediu-me que lhe agradecesse. Ele valoriza as preocupações acerca do cuidado com o mundo, a nossa Casa Comum, que a levaram a escrever-lhe”, lê-se na carta, que foi assinada pelo assessor para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, Monsenhor Paolo Borgia.

Uma vez que a Quaresma começou esta quarta-feira, haverá pouca probabilidade de Francisco aceitar o desafio e, por isso, há um novo pedido: agora, Genesis Butler convida o Papa a fazer uma refeição vegan consigo em qualquer momento dos quarenta dias antes da Páscoa.

Genesis começou por ser vegetariana aos quatro anos de idade, quando estava a jantar com a mãe em casa e percebeu que os nuggets que adorava e estava a comer eram feitos de frango. Dois anos depois tornou-se vegan, ou seja, deixou de comer qualquer alimento de origem animal. Como a maior parte da sua família, a criança é católica e olha para o Papa Francisco como alguém que “tem o poder de influenciar as pessoas em todo o mundo com a sua decisão”.

Em fevereiro, a criança esteve no Vaticano e reuniu com o padre Paweł Ptasznik, que entregou a sua carta ao Papa Francisco. Nessa carta, Genesis desafiava o Papa a juntar-se à campanha Million Dollar Vegan, onde, caso aceitasse o desafio, a Blue Horizon International Foundation doaria um milhão de dólares (cerca de 877 mil euros) a uma instituição de solidariedade social à escolha do líder da Igreja Católica.

Agora que recebeu uma resposta, Genesis Butler agradeceu o contacto e gravou uma mensagem de vídeo com o novo pedido. “Vossa Santidade, sinto-me verdadeira e humildemente agradecida pelo seu reconhecimento do meu pedido de celebrar uma Quaresma vegana. Muito obrigada pela sua bênção e por me manter nos seus pensamentos e orações. É mais importante para mim do que consigo expressar em palavras”, começou por dizer na mensagem.

Vossa Santidade, se não for pedir muito, posso pedir humildemente uma oportunidade para me sentar e compartilhar consigo uma refeição vegana, em qualquer momento da Quaresma? Será uma enorme honra para mim e para todos na comunidade vegana ter uma audiência com a Vossa Santidade e receber as suas bênçãos em pessoa”, acrescentou Genesis Butler no vídeo enviado ao Papa Francisco.

A campanha Million Dollar Vegan está presente em 15 países e conta com Rita Parente e André Nogueira como embaixadores em Portugal. O objetivo deste projeto é encorajar as pessoas a juntarem-se “aos cristãos ortodoxos na prática à base de plantas durante a Quaresma”, refere a organização em comunicado.

“Estamos verdadeiramente gratos pelo facto de o Papa Francisco ter tido tempo para responder à questão da Genesis, mas estamos agora a pedir educadamente que a Sua Santidade tome medidas para abordar as questões das alterações climáticas, perda de biodiversidade, extinção de espécies, sofrimento animal e fome no mundo – todas ligadas à pecuária – ao encontrar-se com Genesis e ao celebrar uma Quaresma vegana”, referiu Matthew Glover, presidente da Million Dollar Vegan, citado em comunicado.

