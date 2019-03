Regulador bancário europeu ultima mudança de Londres para Paris

Com a data do Brexit marcada para 29 de março, a mudança da Autoridade Bancária Europeia (ABE) deu esta quarta-feira mais um passo, com a assinatura dos papéis que oficializam a transferência de Londres para Paris.

A ministra francesa dos Assuntos Europeus, Nathalie Loiseau, disse, após assinar o documento com o diretor interino da ABE, Jo Swyngedouw, que esta era “uma das primeiras consequências concretas do Brexit“.

A ABE deverá abrir os seus novos escritórios no centro de negócios de Paris, La Défense, no início de junho. A agência, que conta com uma equipa de cerca de 180 pessoas, é a autoridade da União Europeia responsável pelas regras relativas à regulação e supervisão do setor bancário em todos os países europeus.

Em novembro de 2017, a UE escolheu França e Holanda como os países que iriam acolher as duas agências europeias baseadas no Reino Unido. A Agência Europeia do Medicamento fechou a sede de Londres no início de março e vai ser transferida para Amesterdão.

