Relação entre Portugal e Angola já não é só de amizade. É uma parceria à prova de “imponderáveis”

Enviada especial a Luanda

Começou com uma amizade, mas evoluiu para muito mais. A amizade está consolidada, e materializou-se no convite — a título pessoal — do Presidente angolano ao Presidente português para estar presente no seu aniversário. Os dois desdobraram-se em elogios e em “afeto”, depois de já terem brindado, à mesa de jantar, com uma garrafa de vinho do Porto, presente de Marcelo, extraída de uma barrica “rara” do ano de 1954, ano de nascimento de João Lourenço. Agora, contudo, seis meses depois da visita do primeiro-ministro António Costa a Angola, que encerrou o jejum de uma década, a relação evoluiu para algo mais: já não é só uma simples amizade, é uma parceria estratégica à prova de bala. Prova disso são, não só os 35 acordos bilaterais assinados neste tempo recorde, mas também o andamento que está a ser dado ao pagamento da dívida de Angola às empresas portuguesas. Montantes, não dizem, mas Marcelo garante: dois terços da dívida certificada já foi paga.

“Estamos a elevar o nosso relacionamento a uma parceria estratégica. Agora, já não é só amizade ou cooperação, é uma parceria multilateral”, disse Marcelo Rebelo de Sousa na conferência de imprensa conjunta esta quarta-feira no Palácio Presidencial, em Luanda, depois de Marcelo ter assinado 11 instrumentos de cooperação bilateral e ter sido agraciado com a mais alta condecoração do Estado angolano.

Uma parceria que, disse João Lourenço, nasce de uma “vontade férrea dos dois países em manterem-se de mãos dadas”, e que é à prova de todos os “imprevisíveis e imponderáveis”, sublinhou Marcelo. “Vivemos num mundo imponderável e imprevisível, por isso é bom que haja pilares seguros, uma parceria estratégica segura, para enfrentar todos os imponderáveis da vida financeira, económica, política e mundial”, disse o Presidente português no jardim do Palácio Presidencial angolano.

E se João Lourenço falou numa “vontade férrea”, Marcelo insistiu na “vontade política” que há agora, e não havia antes, de elevar a relação bilateral a um outro nível. E esse outro nível não passa apenas por “ficar bem na fotografia” de mãos dadas, mas sim por “resolver [de facto] os problemas das pessoas”.

Otimismo no pagamento das dívidas e 35 acordos assinados em tempo recorde

Prova disso são os acordos de cooperação bilaterais assinados entre os dois Estados no espaço de apenas seis meses, desde que António Costa visitou Angola em setembro passado, iniciando um ciclo de três visitas que passou pela ida de João Lourenço a Portugal e que agora culmina com a visita de Marcelo. No total, entre as três visitas, foram assinados 35 instrumentos de cooperação, lembrou João Lourenço: 24 durante as duas primeiras visitas, e 11 esta quarta-feira, em Luanda.

Trata-se de acordos em áreas como a igualdade do Género e Assistência a Grupos Vulneráveis e Formação de Quadros, o domínio da atividade marítima e portuária, bem como áreas da simplificação, modernização administrativa e reforma do Estado. Saúde e Educação também não ficam de fora.

A lista é grande. De tal maneira que João Lourenço ironizou com o facto de, mesmo que quisessem, talvez já não houvesse domínios a sobrar para novas assinaturas de protocolos: teriam de descobrir novos. “É caso para dizer que quando eu tiver de voltar a Portugal, ou o Presidente Marcelo voltar aqui — e isso vai acontecer necessariamente, não vamos deixar que passe um período muito longo — muito provavelmente não teremos muitos mais instrumentos para assinar. A impressão é de que esgotámos os domínios de cooperação”, disse, sublinhando de seguida que isso não será problema. “Evidentemente que descobriremos um ou outro que tenha sobrado”, disse.

Isto é raríssimo, termos dado estes passos neste espaço de tempo tão curto. Só é possível pela fortíssima vontade política que tivemos. Porque o essencial é reforçar as relações de confiança que envolvam os trabalhadores e empresários dos dois países. E essa confiança nasce da vontade política. Tudo o que se faz não é para o Presidente João Lourenço e eu próprio ficarmos bem na fotografia, é para resolvermos os problemas das pessoas”, disse Marcelo.

A questão das dívidas de Angola às empresas portuguesas é o elefante no meio da sala, mas, em resposta aos jornalistas portugueses, João Lourenço deixa claro que “não é tabu” — “é para se falar abertamente”. “Existir dívida é normal, desde que seja certificada e que o devedor assuma o compromisso de a pagar”, começou por dizer João Lourenço, sublinhando de seguida que é esse processo de certificação da dívida que está, justamente em curso. E a “todo o vapor”, como já tinha dito Marcelo. “À medida que se for certificando a dívida, os pagamentos vão sendo feitos”. Uma coisa é certa: “Existe da parte de Angola a vontade firme de honrar os compromissos com as empresas e o governo português”, limitou-se a dizer, remetendo os montantes para os Ministérios das Finanças dos dois países.

Marcelo Rebelo de Sousa arriscou números, não de montantes mas de proporções: dois terços da dívida identificada já corresponde a dívida certificada, e, dessa, “cerca de dois terços já está a ser paga”. “Foi definida uma metodologia, que foi prosseguida com afinco e em ritmo muito rápido pelos governos dos dois países, mas em termos práticos em seis ou sete meses é notável os avanços que foram feitos”, sublinhou Marcelo, depois de João Lourenço ter garantido que a forma de realização dos pagamentos não está a ser imposta por Angola a nenhuma empresa portuguesa: “Não existe nenhum credor cuja forma de pagamento tenha sido imposta. As formas são negociadas, caso a caso”, disse, sublinhando que Angola iria “honrar” o compromisso e pagar as dívidas a Portugal.

