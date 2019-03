Seguro Sanches. Ter um operador dominante em todas as áreas como a EDP contribui para as rendas

Quando falamos nas rendas excessivas no setor da eletricidade é importante perceber que “temos um operador incumbente que domina todos os setor da eletricidade, da produção e distribuição à comercialização, a tudo”, afirmou o ex-secretário de Estado da Energia no Parlamento. Jorge Seguro Sanches nunca se referiu à EDP mas sublinhou que quando é tomada uma medida que afeta uma das áreas é muito fácil fazer a recuperação em outras áreas da cadeia económica do setor elétrico. Enquanto que os pequenos produtores não têm esta capacidade. E avisou que se não conseguirmos criar um mercado concorrencial e aberto para todos, com a democratização da produção de energia, daqui a cinco anos “voltaremos a ter o problema de rendas excessivas”.

Na sua intervenção inicial na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas, Seguro Sanches considerou que para além de representarem um custo para os consumidores — porque o risco está sempre do seu lado — as rendas “também distorcem a sã concorrência entre os operadores”.

Para atenuar estes problemas, Seguro Sanches deixou várias reflexões/propostas como a separação de atividades em conflito de interesses e certificação da atividade de distribuição, que estás nas mãos da EDP. Defendeu ainda a criação de um registo de interesses de consultores e a responsabilização financeira de medidas de infrações de decisores que tiveram custos para o consumidor, bem como a divulgação de todos os pareceres do regulador sobre decisões que afetam os custos do sistema e com impacto no preço da eletricidade.

O ex-governante que deixou funções em outubro do ano passado foi ouvido esta terça-feira na comissão parlamentar de inquérito recordou o cenário que encontrou quando chegou à pasta da energia no final de 2015. O sistema elétrico valia, em termos de receitas anuais, 6,2 mil milhões de euros, mas a dívida tarifária (às empresas da energia) era de cinco mil milhões de euros, ou seja, pouco mais de 80% do que o valor anual de todo o sistema. Os juros dessa dívida estava nos 3%, 210 milhões de euros por ano. Hoje estão nos 1,1%.

O sobrecusto da Produção em Regime Especial, que inclui as renováveis, era próximo de 1,3 mil milhões de euros. Já o serviço da dívida era de quase 1.700 milhões de euros. Portugal tinha a eletricidade mais cara em paridade poder de compra na União Europeia e a dívida mas alta em termos per capita. A tarifa social, apesar de ter crescido muito no último do anterior Governo, só com a atribuição automática aprovada pelo atual Governo é que registou um crescimento assinalável.

Seguro Sanches destacou ainda duas condicionantes para tomar medidas de redução dos custos com os CMEC (custos de manutenção do equilíbrio contratual) que resultaram de decisões do Governo PSD/CDS. Um desses condicionantes foi o decreto-lei de 2013, segundo o qual, a fixação das taxas de juro de remuneração das centrais da EDP deixa de ser do Governo e passa a ser do produtor. O ex-secretário de Estado diz que quando abordou a EDP para tentar negociar uma redução destas taxas, a empresa recusou e conclui que o decreto aprovado pelo seu antecessor — Artur Trindade — “blindou a taxa de juro dos CMEC”.

A outra condicionante resulta da decisão de 2014 de fazer deslizar custos de 240 milhões de euros para os anos seguintes, com uma taxa de juro de 3%. E isso condicionou a evolução dos preços, o que equivale a 1,5% do preço final, segundo as contas de “jurista” que apresentou.

