Sonda lunar israelita tira “selfie” com a Terra como fundo

A sonda Baresheet (que significa “génese” em hebreu), a primeira de Israel e de financiamento privado com destino à superfície da Lua, está a 37.600 quilómetros de distância da Terra e decidiu esta terça-feira enviar a sua primeira selfie com o nosso planeta. O anúncio foi feito esta terça-feira nas redes sociais pelos organizadores da missão.

Na imagem, além do planeta Terra, onde a Austrália se destaca, há também a bandeira de Israel e um pequeno cartaz onde se pode ler “País pequeno, grandes sonhos”. A sonda foi lançada a 22 de fevereiro a partir do Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, num foguetão Falcon 9 da empresa privada SpaceX. Se tudo correr sem problemas, a alunagem está prevista para o dia 11 de abril, a mais de 384,6 quilómetros da Terra.

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the #Israeli flag ???????? & text, "am yisrael chai." #IsraelToTheMoon #SpaceIL pic.twitter.com/ELFZsaShXg

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) March 5, 2019