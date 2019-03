Spielberg vs. Netflix: a batalha da tradição contra o “amor pelo cinema”

A incursão do Netflix pela produção cinematográfica atingiu o maior reconhecimento institucional de sempre nos últimos Óscares: “Roma”, de Alfonso Cuarón, levou para casa a estatueta de Melhor Fotografia, Melhor Realizador e Melhor Filme Estrangeiro. A longa-metragem foi nomeada para Melhor Filme (e outras seis categorias), mas não foi desta que a plataforma de streaming conquistou o maior galardão da Academia (“Green Book”, realizado Peter Farrelly, foi o filme que recebeu o Óscar). Ainda assim, nunca esteve tão perto.

O histórico realizador Steven Spielberg, que já ganhou três prémios da Academia (dois de Melhor Realizador e um de Melhor Filme), quererá garantir que o Netflix nunca venha a receber o prémio, nem volte a ter um filme considerado para os Óscares. Como avança o Indie Wire, o homem responsável por filmes como “A Lista de Schindler”, “Parque Jurássico”, “Indiana Jones” ou “O Resgate do Soldado Ryan” quererá propor à Academia uma série de novas limitações à inscrição de filmes na corrida aos Óscares.

Steven Spielberg é o representante dos realizadores na Academia. Na próxima reunião de representantes, em abril, deve sublinhar o que considera ser a concorrência injusta do Netflix aos estúdios tradicionais. Um representante da produtora cinematográfica de Spielberg, a Amblin, admitiu o desejo do cineasta de ver as regras mais apertadas: “O Steven [Spielberg] sente que há uma grande diferença entre os modelos de streaming e a distribuição através de salas de cinema“. A questão, confirmou o representante, será discutida pela Academia.

De forma ainda mais radical, já em 2018 Spielberg tinha afirmado que o Netflix nem devia estar a concorrer a prémios de cinema: “Se estás a produzir para um formato de televisão, é um filme de televisão. E se fores um bom filme de televisão mereces um Emmy, não um Óscar“. Na mesma entrevista, o realizador queixou-se de que os serviços de streaming estão a roubar as pequenas produções de cinema, mais experimentais, aos estúdios. O Netflix investiu 10,65 mil milhões de euros em conteúdos originais em 2018.

Representantes da Academia admitiram desconforto ao Indiewire: “Há uma noção crescente de que se o Netflix se vai comportar como um estúdio, então tem de ser regulado como tal. As regras existentes foram criadas quando era impossível imaginar a situação atual“. Segundo o regulamento atual dos Óscares, de 2012, um filme não precisa de ser lançado exclusivamente nos cinemas para se qualificar, basta estar no cinema por uma semana (mesmo assim, Roma passou três semanas no cinema antes de ser lançado no Netflix). “É preciso clarificar a situação”, afirmou o mesmo representante da Academia.

Entre as regras propostas por Steven Spielberg estará uma janela de exclusividade de um mês, a obrigação de divulgar os lucros de bilheteira (o que o Netflix não faz), e a desqualificação imediata de filmes que que se estreiem primeiro numa plataforma de streaming ou mesmo que essa estreia seja feita em simultâneo. O ataque é especialmente apontado ao Netflix, mas atinge outros produtores e distribuidores como o Hulu e a Amazon, e limita as tentativas de flexibilização de empresas como a Disney (que está a preparar um serviço de streaming, o Disney +).

Outra queixa dos membros da Academia será o vasto orçamento do Netflix. A empresa terá investido 22 a 44 milhões de euros no marketing de “Roma” para garantir nomeações para os Óscares. Estima-se que “Green Book” tenha usado menos de 5 milhões de euros. Também a universalidade da distribuição é problemática para a indústria: os filmes do Netflix são disponibilizados em 190 países, sem custos para lá da subscrição ao serviço. As produções distribuídas de forma tradicional são mostradas de forma faseada por todo o mundo, por tempo limitado (e, naturalmente, com um custo variável de bilhete).

Às possíveis mudança, ataques públicos e queixas privadas, o Netflix respondeu com um tweet. “Amamos o cinema. Também amamos: O acesso [ao cinema] de pessoas que não podem pagar por, ou vivem em sítios sem, cinemas; deixar que todos desfrutem das estreias em simultâneo; dar aos criadores mais formas de partilhar a sua arte. Nenhuma destas coisas é mutuamente exclusiva“.

We love cinema. Here are some things we also love:

-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art

These things are not mutually exclusive.

— Netflix Film (@NetflixFilm) March 4, 2019