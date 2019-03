Assalto a garagem em Faro rende um milhão de euros

Um assalto ocorrido na madrugada desta quinta-feira em Faro valeu um autêntico “jackpot” aos assaltantes: com o arrombamento de uma garagem foi levado um cofre que guardava um milhão de euros.

Em declarações ao Observador, o Comissário-Chefe do Núcleo de Relações Públicas do Comando Distrital da PSP de Faro confirmou que o cofre foi levado e que continha no seu interior um valor próximo de um milhão de euros. A porta da garagem foi arrombada durante a noite.

Testemunhas disseram à PSP de Faro que o proprietário da garagem, um empresário de 65 anos, tinha como prática habitual guardar avultadas quantias de dinheiro em casa ou levá-las consigo para onde fosse.

A PSP está a investigar o caso.

