Cardeal francês condenado por não denunciar abusos sexuais a menores na sua congregação

O cardeal francês de Lyon Philippe Barbarin foi condenado a seis meses de pena suspensa por não ter participado oficialmente as denúncias que recebeu de abusos sexuais de um padre da sua congregação a menores de idade. Além do cardeal, foram ainda condenados outros cinco membros da diocese, também por terem compactuado com os abusos sexuais não os denunciando.

Os abusos sexuais terão sido cometidos por um padre da sua congregação, Bernard Preynat, entre 1986 e 1991. “Dezenas de menores” estarão entre as vítimas, apontou a Agência de Notícias Católica. Barbarin esteve sujeito a uma possível pena de prisão de até três anos de duração e a uma multa de 50 mil dólares, cerca de 44 mil euros à taxa de câmbio atual.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

