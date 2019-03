Deputados admitem adiar audições se não chegarem atas de reuniões pedidas à Caixa e ao BdP

Os deputados da nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos admitem adiar as três audições já marcadas para a próxima semana, se entretanto não receberem informação considerada essencial para conduzir estas audições. Em causa estão vários documentos pedidos à CGD, como atas de reuniões do conselho de crédito, do departamento do risco ou do próprio conselho de administração do banco, mas também documentação pedida ao Banco de Portugal, para além de dossiês de crédito.

Esta quinta-feira foi decidido dar um prazo até amanhã, à hora de almoço, para avaliar a informação recebida e o que está em falta para depois decidir se estão reunidas as condições do ponto de vista da documentação para realizar as primeiras audições agendadas para a próxima semana e que incluem o governador do Banco de Portugal, os responsáveis da EY e Vítor Constâncio, que foi governador antes de Carlos Costa.

No caso do atual governador, há um pedido do CDS que passou a ser considerado urgente e que pede o acesso à atas das reuniões do conselho de administração do Banco de Portugal em que foram tomadas deliberações relacionadas com a auditoria da EY à Caixa. Uma das questões que será colocada a Carlos Costa prende-se com a decisão de não participar em deliberações que resultem das conclusões da auditoria, sobretudo no que toca a processos de avaliação da idoneidade de antigos gestores da CGD, uma vez que também exerceu funções na administração do banco no período abrangido pela auditoria. A urgência deste pedido seguiu apenas ontem para o BdP.

Deputados chamam responsável por auditoria interna ao Banco de Portugal

Os deputados aprovaram entretanto mais quatro audições e um dos nomes chamados é o de João Costa Pinto, presidente do conselho fiscal do Banco de Portugal entre 2014 e 2018 e que conduziu um processo de auditoria interna à atuação do supervisor no colapso do Banco Espírito Santo.

Esta auditoria “secreta” e de acesso restrito dentro do próprio Banco de Portugal e que apontará para falhas na atuação do regulador e do próprio governador na condução do processo que resultou na resolução do BES, tem sido pedida em várias comissões de inquérito à banca, mas foi sempre recusada. Voltou a ser pedida nesta. Os deputados aprovaram ainda as audições de Manuel Oliveira Rego, que foi revisor oficial das contas da Caixa, de Eduardo Paz Ferreira, presidente do conselho fiscal da CGD, e de João Dias Garcia, secretário-geral da Caixa.

A possibilidade de adiamento das primeiras audições foi inicialmente colocada por Duarte Pacheco do PSD que sinalizou a falta de muitos documentos pedidos, sobretudo atas, mas também dossiês de crédito. E foi apoiada por todos os grupos. Até agora, a comissão de inquérito recebeu a versão não rasurada da auditoria da EY à Caixa, mas o documento entregue acaba por pouco acrescentar à versão já divulgada por um jornal online — o Observador — como notou a deputada do Bloco de Esquerda. Mariana Mortágua considera que devem ser pedidos mais dados, lembrando que a versão preliminar da auditoria, divulgada por Joana Amaral Dias, tinha informação que não consta do documento final entregue pela Caixa ao Parlamento.

Numa acesa discussão sobre o que deve ou não ser confidencial, a deputada do Bloco lembra que a versão classificada como tal pela Caixa “limita-se a destapar as partes rasuradas daquele que já nos tinha chegado (à comissão de orçamento e finanças).”

Estamos cheios de pruridos em divulgar uma versão que um jornal online já disponibilizou para toda a gente. Esperávamos uma versão mais completa da auditoria, o que nos foi disponibilizado é o que já estava disponível.”

O presidente da comissão, Luís Leite Ramos, explica que Paulo Macedo lhe comunicou que esta era a única auditoria na posse da Caixa, com uma versão que acrescenta o código dos nomes que não estão identificados no documento. Sobre a informação pedida e que ainda não chegou, disse que o presidente da Caixa lhe comunicou que aguardava resposta do Banco de Portugal para enviar alguns documentos.

