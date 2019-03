EUA. Diretor da Administração de Alimentos e Medicamentos vai abandonar o cargo

23 meses depois de ocupar o cargo pela primeira vez, Scott Gottlieb, o responsável pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglesa), anunciou que vai deixar a agência no próximo mês. O mandato do líder da FDA ficou marcado por várias lutas e decisões que nem sempre geraram consenso entre os especialistas da área.

Gottlieb referiu que vai abdicar do cargo para passar mais tempo com a sua família em Connecticut e não por causa de alguma discórdia com a Casa Branca. Garantiu que ao longo de quase dois anos teve “o privilégio de trabalhar com uma excelente equipa”. “Nós éramos fortes em momentos de crise”, acrescentou.

Donald Trump não deixou passar em branco o anúncio de Gottlieb e escreveu uma mensagem no Twitter, onde afirmou que o líder da FDA ajudou o país “a baixar os preços dos medicamentos, a obter um número recorde de genéricos aprovados no mercado e muitas outras coisas”. “Ele e os seus talentos vão fazer muita falta”, acrescentou o Presidente dos Estados Unidos.

….Scott has helped us to lower drug prices, get a record number of generic drugs approved and onto the market, and so many other things. He and his talents will be greatly missed!

