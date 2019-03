Jason Priestley diz adeus ao amigo Luke Perry de Beverly Hills, 90210. “Sei que também estão tristes”

“Vocês viram-nos crescer, agora é altura de lhes dizer adeus”. Foi com estas palavras que a Fox anunciou o episódio final de Beverly Hills 90210, que foi para o ar a 10 de maio de 2000. A série que marcou uma geração chegava ao fim, mas as amizades dos atores continuaram fora do ecrã. A notícia da morte de Luke Perry, esta segunda-feira, apanhou de surpresa não só os fãs como o grupo de amigos do ator. Este sentimento de perda é agora partilhado por Jason Priestley que, na pele de Brandon Walsh, foi dentro e fora da televisão um dos melhores amigos de Luke Perry (que na série interpretava Dylan McKay): “Se tiveram a sorte de conhecer o Luke, ou apenas cruzaram-se com o seu caminho, eu sei que hoje estão tristes também”.

[O momento em que Brandon e Dylan conhecem-se pela primeira vez, na série Beverly Hills, 90210]

Estas palavras de Jason Priestley, que era amigo de Luke “há 29 anos”, foram partilhadas no Instagram. “O Luke não era apenas uma estrela, era uma luz luminosa incrível que foi extinta demasiado cedo”, diz ainda o ator, despedindo-se do amigo como “doce príncipe”.

Luke Perry morreu devido a um AVC aos 52 anos. Além de Dylan McKay, interpretou também outros papéis em séries como “Buffy: a Caçadora de Vampiros”, ou, mais recentemente, “Riverdale”, uma série para adolescentes onde interpretava Fred Andrews, o pai da personagem principal Archie Andrews.

Outra das atrizes que partilhou o pequeno ecrã com Perry, Tiffani Thiessen, também partilhou no Instagram a perda: “Luke, o nosso mundo tem um vazio agora que já cá não estás, mas o céu ganhou, de certeza, um anjo”, disse. Já Camila Mendes, atriz da série Riverdale, afirmou que “perdeu um querido amigo”. A atriz escreveu: “Apesar de já não estares aqui para me acolheres no quente do teu abraço, ainda me consigo lembrar de como ele me fazia sentir”. Mendes salientou também: “Ele tomava conta de nós todos”.

[O genérico original de Beverly Hills, 90120]

O último episódio de Riverdale transmitido esta quarta-feira, terminou com um tributo ao ator. “Em memória de Luke Perry. 1966-2019”, lê-se em letras brancas num fundo negro. No Instagram, o amigo Jason Priestley, escreveu também: “Uma vela que arde duas vezes mais luminosa, também só arde por metade do tempo. Oh, como tu ardeste de forma tão brilhante, Luke”.

Continuar a ler